Католики всего мира отмечают Рождество Христово

Источник материала: Ежедневник

Белорусские католики ожидали, что праздничное богослужение в прямом эфире телевидения традиционно будет вести архиепископ Тадеуш Кондрусевич, которому Лукашенко милостиво разрешил вернуться в страну, к прямому эфиру его все же не допустили.

Впрочем, праздничное богослужение католиков в прямом эфире белорусского телевидения все же показали. Без Кондрусевича, хотят после возращения провел богослужение в главном католическом храме страны.

Не было и традиционного утреннего телеобращения Тадеуша Кондрусевича по случаю одного из самых главных праздников. Вместо него утром по телевидению выступил митрополит Вениамин – по случаю православного деня памяти святителя Спиридона, епископа Тримифунтского».

Между тем, 25 декабря главным праздником во всем мире является католическое Рождество Христово. И хоть к телевидению Тадеуша Кондрусевича не допустили люди все же смогли увидеть его богослужение и теплые трогательные слова на видео в ютубе.