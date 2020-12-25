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Католики всего мира отмечают Рождество Христово

25.12.2020 10:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусские католики ожидали, что праздничное богослужение в прямом эфире телевидения традиционно будет вести архиепископ Тадеуш Кондрусевич, которому Лукашенко милостиво разрешил вернуться в страну, к прямому эфиру его все же не допустили.

Впрочем, праздничное богослужение католиков в прямом эфире белорусского телевидения все же показали. Без Кондрусевича, хотят после возращения провел богослужение в главном католическом храме страны.

Не было и традиционного утреннего телеобращения Тадеуша Кондрусевича по случаю одного из самых главных праздников. Вместо него утром по телевидению выступил митрополит Вениамин – по случаю православного деня памяти святителя Спиридона, епископа Тримифунтского».

Между тем, 25 декабря главным праздником во всем мире является католическое Рождество Христово. И хоть к телевидению Тадеуша Кондрусевича не допустили люди все же смогли увидеть его богослужение и теплые трогательные слова на видео в ютубе.

 
 
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Белорусские католики ожидали, что праздничное богослужение в прямом эфире телевидения традиционно будет вести архиепископ Тадеуш Кондрусевич, которому...
 
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