BMW врезался в машину «Яндекс.Такси». Таксист и пассажиры попали в больницу

Источник материала: Onliner

ДТП произошло на Партизанском проспекте сегодня ночью. Как сообщили в столичной ГАИ, водитель BMW на круговом перекрестке площади Ванеева врезался в Volkswagen. Последний брендирован под сервис «Яндекс.Такси». После столкновения пассажиров обеих машин, а также таксиста забрали в больницу с травмами.

— По предварительной информации, водитель автомобиля BMW двигался по пр. Партизанскому со стороны ул. Буденного в направлении ул. Васнецова и при проезде кругового перекрестка пл. Ванеева совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, водитель которого двигался по кругу со стороны пр. Рокоссовского в направлении ул. Долгобродской. В результате ДТП пассажир автомобиля BMW, а также пассажир и водитель Volkswagen получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения, — рассказал Алексей Рекеша, инспектор ДПС ОГАИ Заводского РУВД.









На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, представитель Следственного комитета и судмедэксперт. Устанавливается механизм ДТП.