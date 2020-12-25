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BMW врезался в машину «Яндекс.Такси». Таксист и пассажиры попали в больницу

25.12.2020 10:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

ДТП произошло на Партизанском проспекте сегодня ночью. Как сообщили в столичной ГАИ, водитель BMW на круговом перекрестке площади Ванеева врезался в Volkswagen. Последний брендирован под сервис «Яндекс.Такси». После столкновения пассажиров обеих машин, а также таксиста забрали в больницу с травмами.

— По предварительной информации, водитель автомобиля BMW двигался по пр. Партизанскому со стороны ул. Буденного в направлении ул. Васнецова и при проезде кругового перекрестка пл. Ванеева совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, водитель которого двигался по кругу со стороны пр. Рокоссовского в направлении ул. Долгобродской. В результате ДТП пассажир автомобиля BMW, а также пассажир и водитель Volkswagen получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения, — рассказал Алексей Рекеша, инспектор ДПС ОГАИ Заводского РУВД.

BMW врезался в машину «Яндекс.Такси». Таксист и пассажиры попали в больницу

BMW врезался в машину «Яндекс.Такси». Таксист и пассажиры попали в больницу

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, представитель Следственного комитета и судмедэксперт. Устанавливается механизм ДТП.

 
 
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ДТП произошло на Партизанском проспекте сегодня ночью. Как сообщили в столичной ГАИ, водитель BMW на круговом перекрестке площади Ванеева врезался в Volkswagen....
 
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