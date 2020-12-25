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Латушко объяснил, почему считает, что уход Лукашенко неизбежен

25.12.2020 10:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О трех сценариях, которые параллельно и прямо сейчас разворачиваются в Беларуси, Павел Латушко рассказал в новом выпуске дебатов «ДысКУТ».



Один сценарий он называет российским, второй — сценарием Лукашенко, третий — белорусским. 

«Когда мы говорим о российском сценарии, то он выглядит следующим образом. Российская сторона оказывает давление на Лукашенко, чтобы он изменил конституцию, сократил полномочия президента, создал многопартийную систему власти, в которой правительство будет избираться или назначаться парламентом и лишь формально утверждаться президентом. И это в таком случае дает возможность формировать политические силы, которые будут заинтересованы в более тесных отношениях с Российской Федерацией», — объясняет Латушко.

В сценарии Лукашенко политик видит желание удержать власть на ближайшие пять лет. 

«Лукашенко сопротивляется подходу Российской Федерации и тем договоренностям, которые были достигнуты во время встречи с Путиным в Сочи. Он выводит на повестку дня отказ от изменений в Конституцию. Тогда приезжают высокие представители из России, надавливают на него — он снова говорит о Конституции, поднимает вопрос Всебелорусского народного собрания, который может теоретически получить пропарламентский статус. Но для этого нужны изменения в Конституцию. А чтобы их внести, нужен референдум.

Логика у Лукашенко одна — это на пять лет остаться у власти. Он не хочет новых выборов, не хочет изменений в Конституцию. Но все-таки давление России будет иметь для него важнейшее значение», — говорит политик. 

Третий вариант Латушко называет сценарием белорусского общества, при котором Лукашенко отходит от власти и происходят новые демократические выборы. 

«Разумеется, необходимые условия — это освобождение всех политзаключенных, наказание всех причастных к преступлениям, совершенным против белорусского народа, прекращение каких бы то ни было репрессий и сами выборы», — считает Павел Латушко.

«Так вот два из трех сценариев предусматривают отход Лукашенко от власти. Так что уже 2:1 в пользу демократических сил», — убеждает Латушко. 

Он говорит, что протесты, санкции, уголовное преследование виновных в преступлениях, внешне-политическая изоляция и дальнейшая самоизоляция — все это разрушает существующую политическую систему и делает неизбежной смену власти. 

«Если Вы играли в «Дженгу», то можно сказать, что тех кубиков, которые во время игры вынимают из конструкции и переставляют наверх, — их уже многовато вынуто. Так же и система разрушится, как во время ой игры в «Дженгу», — сравнивает Латушко. 
 
 
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О трех сценариях, которые параллельно и прямо сейчас разворачиваются в Беларуси, Павел Латушко рассказал в новом выпуске дебатов «ДысКУТ».
 
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