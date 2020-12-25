ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Один из самых богатых белорусов устроил дебош в немецком отеле?

25.12.2020 10:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Появилось видео, где человек, похожий на Виктора Кислого, бросает бутылки из окна гостиницы во Франкфурте-на-Майне


Человек, похожий на Виктора Кислого, бросает бутылки из окна гостиницы во Франкфурте-на-Майне. Кадр видео Mash.

Видео распространил российский портал Mash. Видно, как человек, похожий на белорусского бизнесмена Виктора Кислого, с разгона выкидывает пустую пивную бутылку через окно, за которым виден ночной город. Бутылка пролетает много этажей и разбивается внизу. В комментарии сообщается, что дело было в отеле в немецком городе Франкфурт-на-Майне. Пострадал ли кто-либо в результате этого инцидента – не сообщается.

43-летний Виктор Кислый занимает третье место в рейтинге ТОП 200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси – 2019, который составляет портал «Ежедневник». По данным Bloomberg в 2016 году личное состояние Виктора Кислого оценивалось в один миллиард долларов, а его бизнес стоит полтора миллиарда.

Главный продукт компании Wargaming - компьютерная игра World of Tanks (с англ. - «Мир танков») завоевала весь мир. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Появилось видео, где человек, похожий на Виктора Кислого, бросает бутылки из окна гостиницы во Франкфурте-на-Майне
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый президент Молдовы Майя Санду объявила о роспуске парламента, обвинив его членов в коррупции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика