Один из самых богатых белорусов устроил дебош в немецком отеле?





Человек, похожий на Виктора Кислого, бросает бутылки из окна гостиницы во Франкфурте-на-Майне. Кадр видео Mash.





Видео распространил российский портал Mash. Видно, как человек, похожий на белорусского бизнесмена Виктора Кислого, с разгона выкидывает пустую пивную бутылку через окно, за которым виден ночной город. Бутылка пролетает много этажей и разбивается внизу. В комментарии сообщается, что дело было в отеле в немецком городе Франкфурт-на-Майне. Пострадал ли кто-либо в результате этого инцидента – не сообщается.





43-летний Виктор Кислый занимает третье место в рейтинге ТОП 200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси – 2019, который составляет портал «Ежедневник». По данным Bloomberg в 2016 году личное состояние Виктора Кислого оценивалось в один миллиард долларов, а его бизнес стоит полтора миллиарда.





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