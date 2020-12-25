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Новый президент Молдовы Майя Санду объявила о роспуске парламента, обвинив его членов в коррупции

25.12.2020 10:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Майя Санду 24 декабря вступила в должность президента. Она пообещала развернуть страну лицом к Западу и бороться с теми, кто «нас доводит до нищеты».



Майя Санду вступила в должность президента Молдавии. Торжественная церемония инаугурации состоялась 24 декабря. В присутствии депутатов парламента, членов Конституционного суда и иностранных дипломатов Санду принесла присягу на конституции, передает ТАСС.

Уже бывший глава страны Игорь Додон с букетом цветов встретил Санду в администрации президента.

В своей речи Майя Санду пообещала вывести страну из международной изоляции.

«Я буду президентом европейской интеграции, который выведет страну из международной изоляции и развернет ее лицом к зарубежным партнерам. Я позабочусь, чтобы у Молдавии была четкая, твердая и предсказуемая повестка для всех наших партнеров. Также я гарантирую, что наши интересы будут уважать. Я буду продвигать внешнюю политику, которая будет продолжением внутренней, буду наводить мосты, а не воздвигать заборы», – сказала Санду.

Новоизбранный президент заверила, что будет бороться против тех, кто «нас обкрадывает и доводит до нищеты», будет действовать «в интересах всех граждан, чтобы повысить уровень жизни».

Санду обвинила в коррупции действующий парламент, высказалась за его роспуск и проведение досрочных выборов без формирования временного правительства.

«Досрочные выборы [в парламент] – это единственная возможность отчистить законодательный орган и выйти из тупика. В действующем парламенте нет 51 депутата, которые поддержат народное правительство. Других вариантов нет», – сказала она.

Напомним, первый тур президентских выборов в Молдавии состоялся 1 ноября. Согласно подсчетам ЦИК после обработки 99,6% протоколов, действующий глава государства Игорь Додон набрал 33,01% голосов и уступил первое место лидеру оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майе Санду, которая набрала 35,94% голосов. По закону победителем становится кандидат, получивший более половины голосов. Второй тур состоялся 15 ноября. Санду одержала на нем победу, набрав почти 58% голосов.
 
 
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Майя Санду 24 декабря вступила в должность президента. Она пообещала развернуть страну лицом к Западу и бороться с теми, кто «нас доводит до нищеты».
 
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