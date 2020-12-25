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МИД Украины отказался вводить экономические санкции против Беларуси

25.12.2020 10:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Присоединение Украины к экономическим санкциям Европейского союза в отношении Беларуси на данном этапе нецелесообразно.





Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в ходе брифинга, сообщают украинские СМИ. 

«Вопреки некоторым заявлениям, которые звучали из Беларуси, я ни в каких разговорах не требую от партнеров душить Беларусь санкциями и уничтожать ее. Это противоречит самому духу отношений между украинским и белорусским народами. Я никогда не пожелаю своим соседям, соседнему народу зла», – отметил он.

Кулеба также указал, что с самого начала протестов Украина приняла сторону белорусского народа.

«Что касается санкций ЕС, то мы все санкции изучаем, мы должны пройти свои внутренние государственные процедуры по вопросу введения тех или иных санкций ЕС. Но я могу подтвердить вам абсолютно искренне свою позицию: я считаю, что Украине нецелесообразно на данном этапе вводить или присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси. Что касается санкций против разных белорусских чиновников, задействованных в репрессиях против белорусского народа, то эти люди, безусловно, должны нести ответственность», – уточнил глава МИД Украины.

Напомним, Евросоюз ранее одобрил третий пакет санкций. Всего в санкционный список ЕС включены 84 фамилии белорусских чиновников и силовиков, а также семь юридических лиц. Физическим лицам запретят въезд в Евросоюз, их активы будут заморожены. МИД Беларуси после каждого пакета санкций ЕС заявляет об ответных мерах, однако до сих пор неизвестно, в отношении каких лиц или организаций введены санкции.
 
 
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Присоединение Украины к экономическим санкциям Европейского союза в отношении Беларуси на данном этапе нецелесообразно.
 
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