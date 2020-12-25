Единственная плантация в Беларуси, где культивируют фундук - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В Молодечненском районе на 75 гектарах земли раскинулся ореховый сад. Это единственная плантация в Беларуси , где культивируют фундук.

Поговаривают, что выросший в суровом белорусском климате фундук вкуснее, чем его изнеженный южный брат. Причина - в более высоком содержании аминокислот, благодаря этому белорусский орех более жирный.

Саженцы в Беларусь приехали из Польши, хоть названия сортов очень южные: "Барселонский", "Каталонский" и "Косфорд". Эти сорта уже приспособились к польскому климату – у соседей их выращивают больше тридцати лет. И белорусские зимы для саженцев не стали критичными – три предыдущие они перенесли хорошо.

Фундук из белорусского сада даже может отправиться в итальянские конфеты! Но на большие урожаи планируют выйти через год-два. Пока что орех собирают "на пробу".

Первые годы сад плодоносит еще недостаточно активно - одно деревце дает только 100-200 грамм фундука. Это, конечно, не "три орешка для Золушки", но пока недостаточно для захвата рынка. Зато планы впечатляют: с гектара сада надеются собирать 2-2,5 тонны фундука!

У белорусского ореха впереди может быть еще очень долгая жизнь. Ведь фундуковый сад при правильной обработке растет до ста лет.

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