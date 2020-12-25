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Пять белорусских судей подали в отставку по собственному желанию

25.12.2020 11:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В ходе публикации указа Лукашенко о назначении 52 судей на новый пятилетний срок, стало известно, что пятеро служителей Фемиды подали в отставку по собственному желанию.

Всего от своих должностей были освобождены 19 судей. При этом только пятеро из них подали в отставку по собственному желанию ушли, хотя могли остаться на службе.

Это судья Минского городского суда Алексей Бычко, судья суда Ленинского района г.Минска Алексей Кисляк, судья суда Центрального района г.Минска Иван Костян, судья суда г.Жодино Татьяна Трепашко, судья суда г.Новополоцка Виталий Янюк.

Интересно, что среди тех, кого отправили в отставку или не продлили полномочия, нет ни одного судьи, выносившего политические решения. По сути 4 месяца протестов позволили властям провести просев судейского корпуса, выявив среди них нелояльных личностей.

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе публикации указа Лукашенко о назначении 52 судей на новый пятилетний срок, стало известно, что пятеро служителей Фемиды подали в отставку по собственному...
 
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