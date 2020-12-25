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Павел Северинец останется в СИЗО до 20 февраля
Источник материала: Onliner
Супруга политика Павла Северинца Ольга сегодня рассказала в своем
— Паша пишет: «В пятницу, 18 декабря, меня повезли к „следователю“: опять новый. Почему, спрашиваю, без адвоката? А, говорит, в адвокате нет необходимости. Любое разбирательство, я говорю, только в присутствии адвоката. Представьтесь. Он оказался из Круглянского района (Могилевская область) — видимо, те, кто хотел сбежать в Минск. Он дает мне постановление за подписью заместителя генерального прокурора Шведа о „продолжении следствия“ до 20 февраля 2021 года. „Подпишите“. Ничего, говорю, я подписывать не буду, это беззаконие. За фабрикацию уголовного дела будет ответственность по закону. Вы, говорю, лучше займитесь заявлениями мирных жителей, которых на улице избивают неизвестные в черном. Молчит. Бог видит. Тут он посмотрел на меня „пристально“, и, не выдержав и минуты, его глаза опустились. Потом снова, но снова — глаза опущены. Грызет, видимо, совесть. Да простит Господь», — процитировала Ольга слова мужа.
По словам Ольги Северинец, несмотря на эту грустную новость, письмо очень светлое, потому что Павел поздравил ее и сына с наступающим Рождеством.
7 июня Павел Северинец
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Супруга политика Павла Северинца Ольга сегодня рассказала в своем Facebook, что получила письмо от мужа. В нем Павел пишет, что следственные действия в его отношении...
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