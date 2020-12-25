Власти зачищают информационное пространство. Что может удержать их от дальнейших репрессий?

Источник материала: UDF



Юлия Слуцкая, основатель «Пресс-клуба»

«Расширение количества политзаключенных вряд ли в интересах властей»







Фото: dw.com

«Вероятно, что это дополнительная форма давления, может быть, попытка выдавить из страны. Возможно, расчет на то, что после такого задержания руководители «Пресс-клуба» покинут Беларусь», – не исключает Казакевич.

«Остановить, может быть, и нет, но быть сдерживающим фактором могут. Власти должны понимать, что если ситуация будет ухудшаться, если они будут перегибать палку, то могут нарваться на дополнительные меры. А они будут иметь финансовые выражение. Нужно учитывать, что ситуация с финансами в Беларуси сегодня очень сложная. Поэтому властям нужно думать более основательно: стоит ли лишний раз применять репрессивные меры», – считает Казакевич.

«Оценил бы шансы на это, как 50% на 50%. Протестные настроения спадают, и у власти есть возможность переключиться на другие секторы – независимые медиа, политические партии, общественные объединения и т.д. Но это если исходить из логики репрессий. Если же исходить из логики политического процесса, то нужно думать о том, чтобы придать ВНС вид более-менее легитимного процесса. Чтобы провести конституционную реформу, нужно добиваться если не поддержки, то хотя бы безразличия общества. А это требует деэскалации ситуации, избегания большего напряжения в стране», – полагает Казакевич.

«Власти уже ничего не остановит – кроме ее смены или вспышки сопротивления»







Фото: belgazeta.by

«После первых месяцев протестов, когда умами руководства страны овладела идея о том, что нужно поймать и обезвредить вожаков, до них, наверное, стало доходить, что вожаков как таковых нет. А если они есть – то не здесь. Поэтому власти начали перерезать пути сообщения. Их, на взгляд чиновников, два: информационное пространство и физический путь – с этой целью были закрыты границы», – сказал Марголин.

«Если это не случайные колебания, не результат включения печатного станка, то не последнюю роль в этом сыграло закрытие границы – в страну стало меньше поступать валюты . Остановилась приграничная торговля, гастарбайтеры перестали привозить домой деньги (а это около миллиарда долларов в год). Вот эти источники поступления валюты власть обрубила», – отметил Марголин.

«Думаю, их уже ничего не остановит – кроме смены власти или вспышки мощного сопротивления весной», – считает Марголин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Власти зачищают информационное пространство. Что может удержать их от дальнейших репрессий? Закрытие границ стало для власти выстрелом в ногу.

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