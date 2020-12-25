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Власти зачищают информационное пространство. Что может удержать их от дальнейших репрессий?

25.12.2020 11:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Власти зачищают информационное пространство. Что может удержать их от дальнейших репрессий?
Юлия Слуцкая, основатель «Пресс-клуба»
Если власти будут перегибать палку, то могут нарваться на дополнительные санкции.

Во вторник 22 декабря силовики совершили атаку на белорусский «Пресс-клуб»: были задержаны минимум шесть менеджеров во главе с основателем Юлией Слуцкой, у некоторых провели осмотр или обыск.

Департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля заявил, что «в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская Пресс-клуб» и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа, проводится проверка по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь».

UDF.BY поинтересовался у экспертов, о чем могут говорить новые репрессивные действия властей.

«Расширение количества политзаключенных вряд ли в интересах властей»



Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF.BY отметил, что действия в отношении «Пресс-клуба» стали частью давления на важные публичные площадки внутри Беларуси и частью зачистки этого поля.


Власти зачищают информационное пространство. Что может удержать их от дальнейших репрессий?

Фото: dw.com

Вместе с тем политолог считает, что может и обойтись без арестов представителей «Пресс-клуба» на длительные сроки по уголовным делам.

«Вероятно, что это дополнительная форма давления, может быть, попытка выдавить из страны. Возможно, расчет на то, что после такого задержания руководители «Пресс-клуба» покинут Беларусь», – не исключает Казакевич.


По его мнению, «расширение количества политзаключенных вряд ли сейчас в интересах белорусских властей», поскольку протесты пошли на спад и готовится проведение Всебелорусского народного собрания (ВНС).

Могут ли санкции со стороны Запада остановить репрессии в Беларуси?

«Остановить, может быть, и нет, но быть сдерживающим фактором могут. Власти должны понимать, что если ситуация будет ухудшаться, если они будут перегибать палку, то могут нарваться на дополнительные меры. А они будут иметь финансовые выражение. Нужно учитывать, что ситуация с финансами в Беларуси сегодня очень сложная. Поэтому властям нужно думать более основательно: стоит ли лишний раз применять репрессивные меры», – считает Казакевич.


Сначала со стороны властей и силовиков была охота на администраторов телеграм-каналов и блогеров, теперь случился налет на «Пресс-клуб». Дойдет ли до атаки на редакции независимых СМИ?

«Оценил бы шансы на это, как 50% на 50%. Протестные настроения спадают, и у власти есть возможность переключиться на другие секторы – независимые медиа, политические партии, общественные объединения и т.д. Но это если исходить из логики репрессий. Если же исходить из логики политического процесса, то нужно думать о том, чтобы придать ВНС вид более-менее легитимного процесса. Чтобы провести конституционную реформу, нужно добиваться если не поддержки, то хотя бы безразличия общества. А это требует деэскалации ситуации, избегания большего напряжения в стране», – полагает Казакевич.


«Власти уже ничего не остановит – кроме ее смены или вспышки сопротивления»



Экономист и член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что в Беларуси наблюдается очередной этап необъявленной войны против журналистов и «вообще всего неподконтрольного информационного пространства».


Власти зачищают информационное пространство. Что может удержать их от дальнейших репрессий?

Фото: belgazeta.by

«После первых месяцев протестов, когда умами руководства страны овладела идея о том, что нужно поймать и обезвредить вожаков, до них, наверное, стало доходить, что вожаков как таковых нет. А если они есть – то не здесь. Поэтому власти начали перерезать пути сообщения. Их, на взгляд чиновников, два: информационное пространство и физический путь – с этой целью были закрыты границы», – сказал Марголин.


Но, по его мнению, закрытие границ стало для власти выстрелом в ногу. Марголин обратил внимание на рост валют по отношению к белорусскому рублю в последние дни.

«Если это не случайные колебания, не результат включения печатного станка, то не последнюю роль в этом сыграло закрытие границы – в страну стало меньше поступать валюты. Остановилась приграничная торговля, гастарбайтеры перестали привозить домой деньги (а это около миллиарда долларов в год). Вот эти источники поступления валюты власть обрубила», – отметил Марголин.


Какие факторы могут заставить власти остановить репрессии?

«Думаю, их уже ничего не остановит – кроме смены власти или вспышки мощного сопротивления весной», – считает Марголин.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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