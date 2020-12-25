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«Иногда не до законов». Теперь это правило распространяется и на почту

25.12.2020 11:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Иногда не до законов». Теперь это правило распространяется и на почту
Фото: nn.by
Ольга Хижинкова за 42 дня ареста не получила ни одного из сотен высланных ей писем. А жители деревни Копище Минского района провели эксперимент: послали односельчанину-суточнику 14 писем с одним и тем же кроссвордом. Доставили ему только три.

Об этом рассказал житель Копища Глеб Ильюшко, вышедший на свободу 24 декабря.

33-летний Глеб сидел в ИВС в Барановичах. Его задержали 29 ноября в минском Уручье.

«Это письма, которые я получил на сутках. Их много. Но, как оказалось, это малая часть того, что мне присылали люди», — говорит он.


«Большинство писем просто не передали. Как и большинство писем, которые я отправлял в ответ, не пропустили. Хотя там и не было ничего крамольного. Как пример, соседи из нашей деревни составили для меня специальный кроссворд и, чтобы он точно ко мне попал, выслали в 14-ти письмах. Дошло только 3 экземпляра. Меня переполняет обида оттого, сколько было потрачено! Поэтому я советую всем, кто отправляет свое письмо заключенному, перед отправлением сделать его фотокопию. Даже если ваше сообщение не попадет адресату, он или она сможет прочитать его, уже выйдя на свободу, и получить заряд вашей позитивной энергии. Пишете заключенным, это для них важно!» — призвал Глеб.


А вот и сам кроссворд:

«Иногда не до законов». Теперь это правило распространяется и на почту


«Иногда не до законов». Теперь это правило распространяется и на почту
 
 
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