Источник материала: UDF



Фото: nn.by

«Это письма, которые я получил на сутках. Их много. Но, как оказалось, это малая часть того, что мне присылали люди», — говорит он.

«Большинство писем просто не передали. Как и большинство писем, которые я отправлял в ответ, не пропустили. Хотя там и не было ничего крамольного. Как пример, соседи из нашей деревни составили для меня специальный кроссворд и, чтобы он точно ко мне попал, выслали в 14-ти письмах. Дошло только 3 экземпляра. Меня переполняет обида оттого, сколько было потрачено! Поэтому я советую всем, кто отправляет свое письмо заключенному, перед отправлением сделать его фотокопию. Даже если ваше сообщение не попадет адресату, он или она сможет прочитать его, уже выйдя на свободу, и получить заряд вашей позитивной энергии. Пишете заключенным, это для них важно!» — призвал Глеб.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Иногда не до законов». Теперь это правило распространяется и на почту 33-летний Глеб сидел в ИВС в Барановичах.

Об этом рассказал житель Копища, вышедший на свободу 24 декабря.33-летний Глеб сидел в ИВС в Барановичах. Его задержали 29 ноября в минском Уручье.А вот и сам кроссворд: