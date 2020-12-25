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Пятеро судей ушли в отставку по собственному желанию
Источник материала: UDF
Фото: nn.by
Кто эти люди? Уточним, что мотивация судей не попадает в публичный доступ. Для одних причиной может быть общественная позиция, для других — состояние здоровья или другая аргументация.
Алексей Бычко, Минский городской суд
Стал судьей Центрального района Минска в 2004 году. В конце 2000-х присуждал по 15 суток и молодофронтовцам, и предпринимателям, и политику Виктору Ивашкевичу.
В 2011 году судья попал под санкции Евросоюза. В 2012 пошел на повышение в Минский городской суд.
Контракт Бычко действовал до 2022 года, но он решил уйти досрочно.
Алексей Кисляк, суд Ленинского района Минска
Этот судья отработал по очередному пятилетнему контракту чуть больше года — и попросился в отставку. До дня выборов провел как минимум 15 процессов. Кисляк судил в том числе Николая Статкевича, Эдуарда Пальчиса, писателя Владимира Орлова.
Кисляк никого не отправил на сутки, но присуждал крупные штрафы. В базе сайта Zubr.cc нет ни одного политического дела, которое ему бы поручили провести после выборов.
Иван Костян, суд Центрального района Минска
Это внук экс-депутата Сергея Костяна, упорного защитника славянского единства
Иван Костян работал судьей с 2017 года. Судил многих известных деятелей оппозиции: Юрия Губаревича, Николая Козлова, Змитра Дашкевича, Нину Богинскую, Максима Винярского… Присуждал 15 суток Павлу Северинцу.
По статье 23.34 КоАП в общей сложности назначил штрафов на 60 тысяч рублей, присудил 139 суток
Татьяна Трепашко, суд Жодино
Очередной пятилетний контракт у нее начался… всего два месяца назад.
В базе
Виталий Янюк, суд Новополоцка
Уличная активность в Новополоцке не была высокой, а в базе нет сведений о политических процессах, которые бы вел Виталий Янюк. Контракт у него начался в феврале 2020 года.
Кроме выше названных, Владимир Космач попросился в отставку с поста председателя Ганцевичского суда, но остался просто судьей.
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