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Пятеро судей ушли в отставку по собственному желанию

25.12.2020 11:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Пятеро судей ушли в отставку по собственному желанию
Фото: nn.by
Уход судей в отставку по собственному желанию — весьма нетипичное явление. Просто так уволиться нельзя, нужно ждать президентского указа о назначениях и отставках. В указе № 487 от 24 декабря 2020 оказалось пять человек, которые решили уйти. У некоторых из них пятилетний контракт начался два месяца назад — но судьи уволились.

Кто эти люди? Уточним, что мотивация судей не попадает в публичный доступ. Для одних причиной может быть общественная позиция, для других — состояние здоровья или другая аргументация.


Алексей Бычко, Минский городской суд


Стал судьей Центрального района Минска в 2004 году. В конце 2000-х присуждал по 15 суток и молодофронтовцам, и предпринимателям, и политику Виктору Ивашкевичу.

В 2011 году судья попал под санкции Евросоюза. В 2012 пошел на повышение в Минский городской суд.

Контракт Бычко действовал до 2022 года, но он решил уйти досрочно.

Алексей Кисляк, суд Ленинского района Минска


Этот судья отработал по очередному пятилетнему контракту чуть больше года — и попросился в отставку. До дня выборов провел как минимум 15 процессов. Кисляк судил в том числе Николая Статкевича, Эдуарда Пальчиса, писателя Владимира Орлова.

Кисляк никого не отправил на сутки, но присуждал крупные штрафы. В базе сайта Zubr.cc нет ни одного политического дела, которое ему бы поручили провести после выборов.

Иван Костян, суд Центрального района Минска


Это внук экс-депутата Сергея Костяна, упорного защитника славянского единства

Иван Костян работал судьей с 2017 года. Судил многих известных деятелей оппозиции: Юрия Губаревича, Николая Козлова, Змитра Дашкевича, Нину Богинскую, Максима Винярского… Присуждал 15 суток Павлу Северинцу.

По статье 23.34 КоАП в общей сложности назначил штрафов на 60 тысяч рублей, присудил 139 суток

Татьяна Трепашко, суд Жодино


Очередной пятилетний контракт у нее начался… всего два месяца назад.

В базе Zubr.cc упомянуто три политических процесса, которые вела Трепашко. Все три раза она присуждала демонстрантам по 10 базовых величин и отпускала из СИЗО

Виталий Янюк, суд Новополоцка


Уличная активность в Новополоцке не была высокой, а в базе нет сведений о политических процессах, которые бы вел Виталий Янюк. Контракт у него начался в феврале 2020 года.

Кроме выше названных, Владимир Космач попросился в отставку с поста председателя Ганцевичского суда, но остался просто судьей.
 
Теги: Минск
 
 
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