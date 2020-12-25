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«Наша история — со счастливой развязкой»
Источник материала: Хартия'97
«Наша история — со счастливой развязкой»
Московская диаспора поздравляет всех белорусов планеты с Рождеством.
«Хочется пожелать мир дому каждого, и неиссякаемой веры. В себя, в своё окружение, в правое дело, в добро и человечность, в то, что эта история со счастливой развязкой!
Искренне рады
Пока за Беларусь молятся такие светлые люди - она будет жить. Жыве Беларусь!" - пишут читатели телеграм-канала
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Московская диаспора поздравляет всех белорусов планеты с Рождеством.
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