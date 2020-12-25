Источник материала: Хартия'97

«Наша история — со счастливой развязкой» 25.12.2020, 10:59

Московская диаспора поздравляет всех белорусов планеты с Рождеством.

«Хочется пожелать мир дому каждого, и неиссякаемой веры. В себя, в своё окружение, в правое дело, в добро и человечность, в то, что эта история со счастливой развязкой!

Искренне рады возвращению митрополита Тадеуша Кондрусевича!

Пока за Беларусь молятся такие светлые люди - она будет жить. Жыве Беларусь!" - пишут читатели телеграм-канала Баста!





Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.