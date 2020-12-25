Источник материала: Хартия'97

Андрей Кравченко: Людей в стойло больше не згнать. Точка невозврата пройдена 2 25.12.2020, 10:34

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Андрей Кравченко

Фото: Reuters

Белорусы будут бороться до победы.

Андрей Кравченко, легкоатлет, серебряный призер Олимпиады-2008, рассказал theins.ru о своей позиции по поводу происходящего в Беларуси после президентских выборов.

«Я всю жизнь тренировался и на политику внимания не обращал. В 2004 году, когда я выиграл чемпионат мира среди юниоров, ко мне на сборы приехали сотрудники с предложением: «Есть такая силовая структура – КГБ. Ты будешь там числиться, у тебя будет звание, будешь прикомандирован». То есть, числясь в КГБ, я на спортивных соревнованиях отстаивал честь страны.

Спортсмены в Беларуси часто вынуждены соглашаться идти в силовые структуры. Если ты не получаешь президентскую стипендию (ее получают призеры чемпионатов мира, Европы или Олимпийских Игр, а таких в Беларуси немного), то, не будучи военным, ты получаешь довольно низкую зарплату. А в той же армии она будет на $50 больше, а это у нас уже серьезная разница. Поэтому все спортсмены идут в армию. Так их вербуют, а потом они уже выкрутиться не могут, и ими манипулируют.

В прошлом году, когда у нас должны были пройти «Европейские игры», я высказался против них в одном из интервью. Сказав, что это не нужные для Беларуси соревнования, что стоит вложить деньги в детский спорт, увеличить зарплаты тренерам. Мне тут же стали звонить из силовых структур, из Минспорта и стали затыкать рот. Тогда я понял, что со всеми своими заслугами я просто «ноль», ничего не стою. Когда же в этом году перед президентскими выборами начали сажать просто так кандидатов в президенты, у меня окончательно открылись глаза.

В конце этого августа, когда спортсмены решили написать совместное письмо против насилия, я оказался буквально одним из первых подписантов. Конечно, все уже прекрасно понимали, какие будут последствия, если восстать против системы. И мне тоже не пришлось долго ждать. Так называемому министру спорта Сергею Ковальчуку принесли на стол списки тех, кто подписал это письмо. Меня вывели из национальной команды и хотели отправить исполнять обязанности сотрудника КГБ в Молодечно. Я отказался, и меня уволили, оставив без зарплаты, выслуги лет, места в сборной. И эта была их ошибка. Они думали, что этим напугают всех остальных и те отзовут подписи. Но спортсмены, если уж приняли решение, идут до конца.

Потом ко мне под Минск без предупреждения приехал замминистра спорта Михаил Портной с двумя борцами. Он сказал, что у меня остался последний шанс. Я его просил: «Вы что мне угрожаете?». Тот сначала замялся, но затем сказал: «Лучше подумай о своей жене и ребенке».

БЧБ? Власть так и не поняла, что для нас этот символ борьбы с этой диктатурой, с этим насилием. Если бы я сейчас мог выбирать, под каким флагом выступать, я бы, конечно, выбрал БЧБ. Зелено-красный флаг у меня теперь ассоциируется только с насилием.

Только сейчас начал постепенно возвращаться к тренировкам. Меня поддерживает Фонд спортивной солидарности, который возглавляет наша пловчиха, двукратная серебряная медалистка Олимпийских Игр 2012 года Александра Герасименя, и у меня появился шанс подготовится к Олимпиаде. Но в таких условиях очень трудно тренироваться, голова совсем не в спорте. Сильно переживаю за всех, кто сидит. Поэтому я стараюсь как можно активнее придавать огласке то, что происходит в Беларуси – выступать, давать интервью.

Деньгами сейчас сам помочь не могу, потому что остался без зарплаты. Но я и мои друзья-спортсмены помогаем разным людям вещами – делимся своей спортивной одеждой. Правда, при этом стараемся не сообщать, от кого конкретно, чтобы не смущать людей. Хотели принять участие и еще другими способами. Но народ настолько консолидировался, что только узнаешь новость, что надо кому-то помочь, как тут же выясняется, что помощь уже собрана. И это дает замечательное ощущение, что людей в стойло уже не загнать, что точка невозврата пройдена», – сказал Кравченко.

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