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Белорусские судьи стали увольняться по собственному желанию

25.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусские судьи стали увольняться по собственному желанию

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  • 25.12.2020, 10:24
  • 6,866
Белорусские судьи стали увольняться по собственному желанию

Большинство из них вели политические процессы.

5 судей ушли в отставку по собственному желанию.

Стоит отметить, что судьям для увольнения нужно ждать указа Лукашенко о назначениях и отставках. В указе № 487 от 24 декабря 2020 года оказалось пять таких человек, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Вот, кто это:

- Алексей Бычко, Минский городской суд (в конце 2000-х присуждал по 15 суток и молодофронтовцам, и предпринимателям, и политику Виктору Ивашкевичу)

- Алексей Кисляк, суд Ленинского района Минска (судил Николая Статкевича и Эдуарда Пальчиса, но на сутки никого не отправлял)

- Иван Костян, суд Центрального района Минска (судил Николая Козлова, Дмитрия Дашкевича, Нину Богинскую, Максима Винярского, присуждал 15 суток Павлу Северинцу)

- Татьяна Трепашко, суд Жодино (присуждала демонстрантам по 10 базовых величин и отпускала из СИЗО. Её пятилетний контракт начался два месяца назад)

- Виталий Янюк, суд Новополоцка (нет сведений о его политических процессах)

К сожалению, мотивация судей в публичный доступ не попадает.

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Теги: Минск
 
 
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Большинство из них вели политические процессы.
 
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