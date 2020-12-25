Первые реальные последствия санкций ЕС: счета санатория «Беларусь» в Литве заблокировали

Источник материала: KYKY

Счета санатория «Беларусь», расположенного в литовском Друскининкае, заблокировали. Как сообщает издание Respublika, произошло это еще 18 декабря.

Причина – третий пакет санкций ЕС. Напомним, в последний санкционный список вошли не только персоны, но и ряд компаний. В том числе, Управделами президента Беларуси, которому и принадлежит санаторий «Беларусь». Счета санатория были открыты в шведском Swedbank, собственно, этот банк их и заблокировал.

Информацию уже подтвердил директор беларуского санатория в Литве Илья Епифанов. Он также пояснил, что никаких предупреждений о блокировке руководство санатория от шведского банка не получало. «Мы специально посетили страницу ЕС, где перечислены компании, подпадающие под санкции. О санатории в Друскининкае нет ни слова. Тем не менее мы не можем использовать деньги компании, хотя для абсолютного большинства ее сотрудников это единственный источник дохода», – уверяет Епифанов.

Однако, в шведском банке говорят, что клиент таки был проинформирован об аресте счетов.