ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Первые реальные последствия санкций ЕС: счета санатория «Беларусь» в Литве заблокировали

25.12.2020 11:27 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Счета санатория «Беларусь», расположенного в литовском Друскининкае, заблокировали. Как сообщает издание Respublika, произошло это еще 18 декабря.

Причина – третий пакет санкций ЕС. Напомним, в последний санкционный список вошли не только персоны, но и ряд компаний. В том числе, Управделами президента Беларуси, которому и принадлежит санаторий «Беларусь». Счета санатория были открыты в шведском Swedbank, собственно, этот банк их и заблокировал. 

Информацию уже подтвердил директор беларуского санатория в Литве Илья Епифанов. Он также пояснил, что никаких предупреждений о блокировке руководство санатория от шведского банка не получало. «Мы специально посетили страницу ЕС, где перечислены компании, подпадающие под санкции. О санатории в Друскининкае нет ни слова. Тем не менее мы не можем использовать деньги компании, хотя для абсолютного большинства ее сотрудников это единственный источник дохода», – уверяет Епифанов.

Однако, в шведском банке говорят, что клиент таки был проинформирован об аресте счетов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Счета санатория «Беларусь», расположенного в литовском Друскининкае, заблокировали. Как сообщает издание Respublika, произошло это еще 18 декабря. Причина – третий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Павел Северинец останется в СИЗО до 20 февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика