Лукашенко анонсировал строительство новой больницы в Минске













БелТА. «Мы задумали строительство новой больницы в Минске в районе Новинок. Но нам надо железобетонно определиться. Я имею в виду функциональность. Не потому, что надо сэкономить. А потому, что излечить человека — это еще и психология, комфорт, удобство», — цитирует его





Как сообщает пресс-служба Минздрава, это самое крупное учреждение данного профиля в стране. Она рассчитана на 604 койки. В клинике работает 13 инфекционных отделений и два отделения анестезиологии и реанимации.





Все маленькие минчане с признаками COVID-19 и пневмониями проходят стационарное лечение в детской инфекционной больнице.