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Лукашенко анонсировал строительство новой больницы в Минске

25.12.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко сегодня посещает Городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска. Он ознакомился с функциональностью больницы и анонсировал строительство нового госпиталя в районе Новинок.




«Мы задумали строительство новой больницы в Минске в районе Новинок. Но нам надо железобетонно определиться. Я имею в виду функциональность. Не потому, что надо сэкономить. А потому, что излечить человека — это еще и психология, комфорт, удобство», — цитирует его БелТА.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, это самое крупное учреждение данного профиля в стране. Она рассчитана на 604 койки. В клинике работает 13 инфекционных отделений и два отделения анестезиологии и реанимации.

Все маленькие минчане с признаками COVID-19 и пневмониями проходят стационарное лечение в детской инфекционной больнице.
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко сегодня посещает Городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска. Он ознакомился с функциональностью больницы и анонсировал...
 
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