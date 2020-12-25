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Один случай на миллиард. Падение ярчайшего метеорита в Китае попало на видео

25.12.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам учёных, это «шикарный суперболид» с очень долгим временем полёта — его было видно в небе полминуты, пишет Life.ru.






Один случай на миллиард. Падение ярчайшего метеорита в Китае попало на видео
Скриншот из видео

Жители китайской провинции Цинхай стали свидетелями падения яркого метеорита. Местный сейсмологический центр зафиксировал толчок от падения небесного тела в 02:25 (мск) 23 декабря. В Сети также распространились видеоролики с моментом падения.

Метеориты редко так долго задерживаются в небе. Учёный Сергей Замоздра, занимавшийся Челябинским метеоритом в 2015 году, в разговоре с РИА «Новости» очень впечатлился данным небесным явлением: "Это шикарный суперболид. Очень длительный: около 29 секунд. Видимо, вошёл почти по касательной: наклон траектории к горизонтали меньше десяти градусов".

По словам профессора Университета Кёнхи (Республика Корея) Евгения Зубко, данный метеорит по видимым признакам является очень крупным образцом. Учёный также отметил, что, скорее всего, его удастся найти китайским специалистам.

"Радиус этого объекта примерно один метр, значит, масса более десяти тонн. Это очень крупный объект. Метеориты такого размера встречаются редко — примерно один случай на миллиард случаев падения метеорита радиусом в один сантиметр".

Профессор Университета Кёнхи (Республика Корея)

- Пока ничего не известно о том, есть ли пострадавшие от падения и нашли ли сам метеорит. По словам очевидцев, явление сопровождалось очень громким шумом.

Ранее американские учёные обнаружили первозданные органические соединения в метеорите, упавшем на Землю полтора года назад. Исследование небесного тела может помочь в решении вопроса возникновения жизни на нашей планете.
 
 
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По словам учёных, это «шикарный суперболид» с очень долгим временем полёта — его было видно в небе полминуты, пишет Life.ru.
 
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