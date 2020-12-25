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Кондрусевич: Беларусь превратилась в плацдарм противостояния, а разделенное царство не имеет будущего

25.12.2020 11:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ради общего блага белорусам не позволено быть неприятелями, заявил председатель Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ), митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Кондрусевич: Беларусь превратилась в плацдарм противостояния, а разделенное царство не имеет будущего

По его словам, Беларусь «превратилась сегодня в плацдарм противостояния, что очень опасно».

«Недаром Христос говорит, что разделенное царство не имеет будущего, — отметил католический иерарх 24 декабря во время вигилийной мессы в столичном архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии. — А мы хотим иметь будущее, и не какое-то там, а счастливое будущее. Для этого необходимо как можно скорее вернуться к евангельским принципам любви к Богу и ближнему, а также прощения и примирения. Это возможно только тогда, когда мы позволим Иисусу родиться в наших сердцах своей благодатью».

«Нам, таким разным, во имя общего блага не позволено быть неприятелями, необходимо быть объединенными в диалоге. Недаром святой отец Франциск в своей последней энциклике Fratelli tutti — «Все братья» — говорит, что между инакомыслящими всегда возможен конструктивный диалог, благодаря которому страна процветает. Отсутствие диалога означает, что люди заботятся не об общем благе, но о своих интересах. Героями будущего станут те, кто сможет сломать такое нездоровое мышление и будет поддерживать слово правды, независимо от интересов, говорит папа», — добавил он.

По словам архиепископа Кондрусевича, «все зависит только от нас самих — от того, какие ценности мы выбираем и на каких будем строить наше будущее, отдавая первенство закону любви к Богу и ближнему, даже к неприятелям».

Рождество Христово, подчеркнул глава белорусского католического епископата — это «время, чтобы преобразить силу страха в силу любви, как говорит папа Франциск, чтобы мы, преображенные, изменяли облик нашего Отечества».  

Следует отметить, что Тадеуш Кондрусевич вернулся на родину в канун Рождества, 24 декабря, спустя почти четыре месяца после фактического изгнания. В рождественский сочельник он совершил праздничные мессы в минском кафедральном костеле Пресвятой Девы Марии, а в сам день Рождества Христова проведет службу в столичном костеле Святых Симеона и Елены (Красном костеле).

Архиепископа, который призывал власть прекратить насилие и пойти на диалог с обществом, 31 августа не впустили в страну из зарубежной поездки.

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Ради общего блага белорусам не позволено быть неприятелями, заявил председатель Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ), митрополит...
 
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