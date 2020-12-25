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Лукашенко: излечить человека - это еще и психология, комфорт, удобство

25.12.2020 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 дек – Sputnik. При строительстве и реконструкции больниц необходимо обращать внимание на их функциональность, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска.

Лукашенко поинтересовался функциональностью больницы, и пояснил, почему возник данный вопрос: в районе Новинок планируется строительство новой больницы.

"Но нам надо железобетонно определиться. Я имею в виду функциональность", - отметил президент, его слова приводит БелТА.

Он уточнил, вопрос не в экономии.

"Не потому, что надо сэкономить. А потому, что излечить человека - это еще и психология, комфорт, удобство", - считает Лукашенко.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске планируется строительство новой больницы, в связи с этим необходимо уточнить ряд вопросов, в том числе - функциональность медучреждений.
 
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