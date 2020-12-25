В Минске начались распродажи. Посмотрели, что почем у крупных брендов

Источник материала: Tut.by

В Минске стартовали зимние большие распродажи. Для обзора мы обошли женские и мужские отделы магазинов двух массовых брендов крупных фешн-ритейлеров: Mango (Fashion House) и Zara (Inditex). Какие скидки на старте распродажи — в материале TUT.BY.





Заметим, что у третьего крупного фешн-ритейлера «Табак-инвест», который представляет в Минске United Colors of Benetton и другие бренды, распродажи пока не начались, поэтому его в обзоре не будет.

Mango: большой выбор платьев и скидки на куртки и пальто





Зимняя распродажа в Mango началась еще 17 декабря, здесь обещают скидки до 50%. Тем не менее размеров в ассортименте еще хватает.

Верхняя одежда в Mango сейчас стоит от 129 рублей и в пределах 300. Например, куртка справа продается сейчас за 230 рублей, а раньше она стоила 280.





Но есть скидки и побольше на верхнюю одежду: модная модель вроде светлой короткой плюшевой куртки сейчас продается за 250 рублей, а раньше стоила 330.

Рядом висит длинный пуховик с натуральным наполнителем, его продавали по цене 460 рублей, теперь — за 300. Скидки на эти случайные примеры составляют 18−30%. Выгодно будет брать пальто, некоторые позиции — по 200 рублей со скидкой 40%.





Рядом с верхней одеждой есть большой выбор платьев на разный вкус, общий ценник обещает товар стоимостью от 69,99 рубля. Моделей по такой цене очень мало, но разбежка доходит до 250 рублей за платье вместо 330.

Цена на джинсы тут в пределах 70−130 рублей. Рубашки обещают по цене от 70 и 100 рублей. Толстовки, как на фото ниже, продают по 70.













В мужском отделе Mango, который есть в ТЦ «Замок», скидки лишь до 30%.

Близки к такой скидке пальто, их брать выгодно. Есть модели, которые раньше стоили 660 рублей, а теперь продаются за 500. Или пальто, которое раньше продавали за 540 рублей, теперь стоит 400.

То же самое и с куртками, например, вот эта куртка с фото раньше продавалась за 250 рублей, теперь ее цена — 170.





















Джемперы тут стоят по 70 рублей вместо 100 и 120 и по 100 вместо 140, футболки по 50 и 60 рублей вместо 70 и 80 рублей.

Брюки в мужском отделе Mango продают по 100, 130 рублей. Джинсы — от 70 рублей.

Zara: скидки порядка 30−40%





В магазинах Inditex распродажи стартовали 24 декабря. И уже утром в первый день скидок были покупатели в женский, детский и мужской отделы и очереди у касс.

Тоже пройдемся по верхней одежде. Куртки, которые до скидок стоили 120, 200, 240 рублей, сейчас продают по 70, 160, 180 рублей. Скидка выходит 20−40%. Косухи сейчас также на скидках, из натуральной кожи — за 200 рублей вместо 340 (- 40%), из искусственной — за 110 вместо 160 рублей (- 30%).













Женские рубашки сейчас стоят в пределах 50−90 рублей уже со скидкой, брюки — по 40−70. Большой выбор платьев по 60−70 рублей. Например, платье в клетку с объемными рукавами подешевело на 40%, раньше его продавали за 120 рублей, теперь — за 70.

Продаются со скидками в Zara обувь и аксессуары, летние модели можно найти даже по сниженной цене в 50%, как черно-белые туфли из натуральной кожи, которые сейчас стоят 80 рублей.













В мужском отделе тоже первым делом обращаем внимание на верхнюю одежду. Например, такая куртка, как на фото ниже, стоила до распродажи 200 рублей, сейчас — 130. Скидка — 35%. С другими куртками примерно такая же ситуация.

Толстовки для парней продают по 80, а иногда и по 40 рублей, свитеры — за 80−100. Рубашек большой выбор по цене 50−70 рублей, летние варианты можно встретить и за 30.













Брюки в мужской Zara продают со скидкой 40% — за 60 рублей, есть большой выбор брюк за 80 рублей, на джинсы скидка 25% и 35%, стоят они 50 — 90 рублей. Также есть аксессуары и обувь.

Как правило, это только начало и распродажи продолжатся в январе, а скидки будут расти.



