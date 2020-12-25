Меладзе, Лобода, Hurts. На эти и другие крутые концерты можно попасть с большой скидкой

Источник материала: Tut.by

Этот год как-то не задался с концертами, правда? Артисты и организаторы надеются, что следующий год в этом плане будет куда лучше и все перенесенное состоится. Если вы заскучали по атмосферным мероприятиям и готовы потратиться на билет на шоу в 2021 году, вас ждет приятная новость: сейчас квитки на многие крупные концерты в «Минск-Арене», «Дворце спорта» и на других площадках можно купить со скидкой. Хотите сэкономить пятую часть стоимости? Именно столько, а точнее, 21% организатор Atom Entertainment Group готов уступить от первоначальной стоимости.

Важно: скидки действуют с 21 декабря по 21 января включительно. А для тех, кто приобрел билет из списка ниже, действует промокод со скидкой 21% на любой концерт организатора Atom Entertainment Group в течение всего 2021 года.



Фото предоставлено организаторами

Где: «Минск-Арена»

Когда: 13 марта 2021, 19.00

Сколько: 31,65 — 174 рублей

Купить билет со скидкой 21%



Фото: кадр из клипа

Где: «Минск-Арена»

Когда: 7 февраля 2021, 19.00

Сколько: 39,55 — 134 рубля

Купить билет со скидкой 21%



Фото: vk.com/lobodaofficial

Где: «Минск-Арена»

Когда: 6 ноября 2021,

Сколько: 39,55 — 164 рублей

Купить билет со скидкой 21%



Фото: предоставлено организаторами концерта

Где: «Минск-Арена»

Когда: 26 марта 2021, 19.00

Сколько: 31,65 — 134 рублей

Купить билет со скидкой 21%



Фото предоставлено организаторами

Где: «Минск-Арена»

Когда: 15 июля 2021, 21.30

Сколько: 31, 65 — 404 рубля

Купить билет со скидкой 21%



Фото предоставлено организаторами

Где: «Минск-Арена»

Когда: 28 марта 2021, 19.00

Сколько: 63,25 — 554 рубля

Купить билет со скидкой 21%





Где: Дворец спорта

Когда: 14 ноября 2021, 20.00

Сколько: 43,5 — 114 рублей

Купить билет со скидкой 21%



Фото предоставлено организаторами

Где: Дворец спорта

Когда: 5 марта 2021, 19.00

Сколько: 31,65 — 129 рублей

Купить билет со скидкой 21%





Где: Дворец спорта

Когда: 27 сентября 2021, 20.00

Сколько: 35,6 — 154 рубля

Купить билет со скидкой 21%



Фото: Kanaplev + Leydik

Где: д. Озерцо

Когда: 26 июня 2021, 14.00

Сколько: 35,6 — 44 рубля

Купить билет со скидкой 21%

Скидка 21% распространяется на мероприятия на более мелких площадках

Кроме этого, скидку в 20% до 10 января предлагают и организаторы концерта Мота (при покупке двух билетов).