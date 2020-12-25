Меладзе, Лобода, Hurts. На эти и другие крутые концерты можно попасть с большой скидкой

Этот год как-то не задался с концертами, правда? Артисты и организаторы надеются, что следующий год в этом плане будет куда лучше и все перенесенное состоится. Если вы заскучали по атмосферным мероприятиям и готовы потратиться на билет на шоу в 2021 году, вас ждет приятная новость: сейчас квитки на многие крупные концерты в «Минск-Арене», «Дворце спорта» и на других площадках можно купить со скидкой. Хотите сэкономить пятую часть стоимости? Именно столько, а точнее, 21% организатор Atom Entertainment Group готов уступить от первоначальной стоимости.
Важно: скидки действуют с 21 декабря по 21 января включительно. А для тех, кто приобрел билет из списка ниже, действует промокод со скидкой 21% на любой концерт организатора Atom Entertainment Group в течение всего 2021 года.