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Меладзе, Лобода, Hurts. На эти и другие крутые концерты можно попасть с большой скидкой

25.12.2020 11:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этот год как-то не задался с концертами, правда? Артисты и организаторы надеются, что следующий год в этом плане будет куда лучше и все перенесенное состоится. Если вы заскучали по атмосферным мероприятиям и готовы потратиться на билет на шоу в 2021 году, вас ждет приятная новость: сейчас квитки на многие крупные концерты в «Минск-Арене», «Дворце спорта» и на других площадках можно купить со скидкой. Хотите сэкономить пятую часть стоимости? Именно столько, а точнее, 21% организатор Atom Entertainment Group готов уступить от первоначальной стоимости.

Важно: скидки действуют с 21 декабря по 21 января включительно. А для тех, кто приобрел билет из списка ниже, действует промокод со скидкой 21% на любой концерт организатора Atom Entertainment Group в течение всего 2021 года.

Валерий Меладзе


Фото предоставлено организаторами

Где: «Минск-Арена»
Когда: 13 марта 2021, 19.00
Сколько: 31,65 — 174 рублей

Купить билет со скидкой 21%

«Кино»


Фото: кадр из клипа

Где: «Минск-Арена»
Когда: 7 февраля 2021, 19.00
Сколько: 39,55 — 134 рубля

Купить билет со скидкой 21%

Светлана Лобода


Фото: vk.com/lobodaofficial

Где: «Минск-Арена»
Когда: 6 ноября 2021,
Сколько: 39,55 — 164 рублей

Купить билет со скидкой 21%

«Руки Вверх!»


Фото: предоставлено организаторами концерта

Где: «Минск-Арена»
Когда: 26 марта 2021, 19.00
Сколько: 31,65 — 134 рублей

Купить билет со скидкой 21%

Григорий Лепс


Фото предоставлено организаторами

Где: «Минск-Арена»
Когда: 15 июля 2021, 21.30
Сколько: 31, 65 — 404 рубля

Купить билет со скидкой 21%

Димаш Кудайберген


Фото предоставлено организаторами

Где: «Минск-Арена»
Когда: 28 марта 2021, 19.00
Сколько: 63,25 — 554 рубля

Купить билет со скидкой 21%

The Neighbourhood


Где: Дворец спорта
Когда: 14 ноября 2021, 20.00
Сколько: 43,5 — 114 рублей

Купить билет со скидкой 21%

Диана Арбенина и «Ночные снайперы»


Фото предоставлено организаторами

Где: Дворец спорта
Когда: 5 марта 2021, 19.00
Сколько: 31,65 — 129 рублей

Купить билет со скидкой 21%

Hurts


Где: Дворец спорта
Когда: 27 сентября 2021, 20.00
Сколько: 35,6 — 154 рубля

Купить билет со скидкой 21%

Фестиваль The Vёska


Фото: Kanaplev + Leydik

Где: д. Озерцо
Когда: 26 июня 2021, 14.00
Сколько: 35,6 — 44 рубля

Купить билет со скидкой 21%

Скидка 21% распространяется на мероприятия на более мелких площадках

Кроме этого, скидку в 20% до 10 января предлагают и организаторы концерта Мота (при покупке двух билетов).

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Этот год как-то не задался с концертами, правда? Артисты и организаторы надеются, что следующий год в этом плане будет куда лучше. А если вы тоже заскучали по...
 
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