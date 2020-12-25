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Opel выехал на встречку и врезался в Volkswagen. ГАИ: водитель был пьян и хотел сбежать

25.12.2020 11:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Этой ночью на проспекте Независимости в Минске произошла авария: пьяный водитель Opel выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Никто не пострадал, но машины здорово помяло. У водителя Оpel обнаружили 1,86 промилле алкоголя, он пытался покинуть место происшествия, сообщили в ГАИ.

— Водитель автомобиля Opel 1976 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по проспекту Независимости у дома №74 со стороны ул. Калиновского в направлении ул. Сурганова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, в результате чего автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет, — сообщили Onliner в столичной ГАИ.

Opel выехал на встречку и врезался в Volkswagen. ГАИ: водитель был пьян и хотел сбежать

По результатам освидетельствования концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе водителя Оpel составила 1,86 промилле.

— Водитель намеревался покинуть место происшествия. Инспектор неоднократно обозначал, что будет вынужден применить физическую силу, однако водитель не оставил попытки покинуть место происшествия, — рассказали в ГАИ.





В праздничные дни столичная Госавтоинспекция несет службу в усиленном варианте. В ГАИ Минска напомнили, что в соответствии со ст. 18.16 КоАП управление транспортом в пьяном виде влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых с лишением права управления транспортом сроком на три года.

— В случае повторного в течение года совершения аналогичного правонарушения наступает уголовная ответственность и принудительная конфискация транспортного средства, — напомнили в инспекции.

 
Теги: Минск
 
 
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Этой ночью на проспекте Независимости в Минске произошла авария: пьяный водитель Opel выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Никто не пострадал, но машины...
 
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