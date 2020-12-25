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Стало известно, какую трассу отработает ГАИ в субботу и воскресенье

25.12.2020 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Стало известно, какую трассу отработает ГАИ в субботу и воскресенье
Иллюстративное фото
С субботы, 26 декабря, по воскресенье, 27 декабря, ГАИ Минщины проведет массированную отработку автодороги Р43 граница России (Звенчатка) - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи в пределах Клецкого, Копыльского, Слуцкого и Стародорожского районов.

Об этом Автобизнесу сообщили в ГАИ Минской области.

Мероприятие проводится «в связи с увеличением транспортных потоков в выходные дни, а также в целях предупреждения ДТП».

«Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению нарушений ПДД со стороны пешеходов, велосипедистов и иных участников дорожного движения. Кроме того, без внимания не останутся водители, которые не предоставляют преимущества пешеходам, перевозят пассажиров, а особенно детей, с нарушениями ПДД, и те, которые нарушают правила обгона и не соблюдают скоростные режимы. Также будут пресекаться такие грубые нарушения ПДД, как управление транспортом в состоянии опьянения и управление без «прав», - сообщили в ГАИ.


ГАИ настоятельно рекомендует водителям учитывать погодные и дорожные условия, соблюдать скоростной режим, дистанцию, правила обгона. В обязательном порядке необходимо пристегиваться ремнями безопасности, а малолетних детей перевозить в специальных детских удерживающих устройствах.

ГАИ просит граждан: если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, сообщите в дежурную часть милиции по телефону 102. Нетрезвому водителю не место за рулем.
 
 
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ГАИ настоятельно рекомендует водителям учитывать погодные и дорожные условия.
 
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