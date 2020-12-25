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Павел Северинец. Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu

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«Видимо, в Минске желающие закончились», – иронизирует Павел в письме к жене.

«Ничего, говорю, я подписывать не буду, это беззаконие. За фабрикацию уголовного дела будет ответственность в соответствии с законодательством. Вы, говорю, лучше займитесь заявлениями от мирных граждан, которых на улице избивают неизвестные в черном. Молчит. Вижу, крестик на шее. В Бога верите, говорю? Бог видит. Здесь он вперил в меня «твердый взгляд», да и минуты ВС выдержал, глаза опустил. Потом еще раз, но опять – глаза вниз. Грызет, видимо, совесть. Пусть Господь простит», – рассказал Павел в письме.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Павла Северинца оставили за решеткой еще на два месяца Павел сообщает также, что у него сменился следователь, новый – из Круглянского район.