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Павла Северинца оставили за решеткой еще на два месяца

25.12.2020 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Павла Северинца оставили за решеткой еще на два месяца
Павел Северинец. Фото: Ирина Ареховская, belsat.eu
Павлу Северинцу продлили следственный процесс еще на два месяца. Об этом сообщила в Facebook его жена Ольга. Павел прислал домой письмо с такой новостью.

Павел сообщает также, что у него сменился следователь, новый – из Круглянского района (Могилевской области).

«Видимо, в Минске желающие закончились», – иронизирует Павел в письме к жене.


Северинец не подписал постановление о «продолжение следствия» до 20 февраля 2021 года.

«Ничего, говорю, я подписывать не буду, это беззаконие. За фабрикацию уголовного дела будет ответственность в соответствии с законодательством. Вы, говорю, лучше займитесь заявлениями от мирных граждан, которых на улице избивают неизвестные в черном. Молчит. Вижу, крестик на шее. В Бога верите, говорю? Бог видит. Здесь он вперил в меня «твердый взгляд», да и минуты ВС выдержал, глаза опустил. Потом еще раз, но опять – глаза вниз. Грызет, видимо, совесть. Пусть Господь простит», – рассказал Павел в письме.


Павел Северинец был задержан еще до выборов – 7 июня, когда возвращался с пикета по сбору подписей. В отношении него возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК («Организация массовых беспорядков»).

30 декабря Павел отметит свой 44-й день рождения.

Поздравить политзаключенного можно по адресу: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Павел сообщает также, что у него сменился следователь, новый – из Круглянского район.
 
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