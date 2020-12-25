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«Курс на ликвидацию среднего класса». Эксперты оценили экономические планы властей на 2021 год
Источник материала: UDF
Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu
Что с доходами?
18 декабря белорусский парламент утвердил республиканский бюджет на 2021 год. Второй год подряд бюджет планируется с дефицитом – на этот раз – размером Br 4 млрд, или 2,6% ВВП. Доходы, по плану, составят Br 23,3 млрд, а расходы – Br 27,3 млрд.
Сумма доходов запланирована на Br 1,1 млрд меньше, чем в Законе о бюджете на 2020-й. Так, Министерство финансов ожидает сокращения налоговых доходов на Br 200 млн и неналоговых на Br 0,9 млрд. Снизятся платежи от налогов на прибыль и доходы (на Br 900 млн), налогов от внешнеэкономической деятельности (более чем на Br 700 млн). Вдвое уменьшатся доходы от государственного имущества, на треть – проценты за пользование бюджетными средствами. На 73 % сокращен даже план штрафов.
В плюсе должны быть сборы налога на товары, налога на добавочную стоимость, экологического налога и акцизов. Br 7 млн добавит реализации госимущества.
«Такого дефицита за последние годы не было»
Что интересно, принятие бюджета откладывали до последнего. Его показали общественности 18 декабря – менее чем за две недели до Нового года. Это был последний день сессии парламента. При этом депутаты, согласно «Office Life», получили два тома бюджетных материалов примерно за 2,5 часа до заседания.
Екатерина Борнукова, академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC), связывает такое затягивание бюджета с «большой долей неизвестных» в экономике.
«Мы, например, не знаем, какие цены закладывать в бюджет на нефть и газ. Или закладывать компенсацию [налогового маневра в РФ. – Ред. Belsat.eu]. также потому, что у нас бюджет дефицитным получался, пришлось идти на точечное поднятие налогов. Думаю, что этот вопрос тоже долго обсуждался, рассматривался и согласовывался», – пояснила Борнукова в комментарии belsat.eu.
Вместе с тем, по ее словам, дефицит остался достаточно большим – Br 4 млрд.
«Это много. У нас такого дефицита за последние годы не было. С одной стороны, это нормально для кризисного времени. А с другой – вопрос, за счет чего мы будем покрывать дефицит», – отметила Катерина Борнукова.
Покрыть дефицит, по ее мнению, можно или за счет накоплений Министерства финансов, или за счет внешних займов – в сегодняшних условиях это Россия, в том числе кредит на $ 1 млрд, который на днях поручило выделить Минску российское правительство. Эти средства, считает экономист, как раз и пойдут на то, чтобы закрыть «дыру в бюджете».
Удивительное увеличение расходов
В целом, подчеркнула Катерина Борнукова, бюджет на 2021 год составлен довольно консервативно в плане доходов. В частности, падение доходов не совпадает с планами правительства в экономике.
«Видимо, сделан вывод, что лучше мы недооценим доходы сейчас и потом для нас будет приятный сюрприз, чем будет наоборот», – подчеркнула академический директор BEROC.
Что касается остального, неожиданностей в бюджете нет. Хотя собеседницу и удивляет желание повысить расходы с учетом такого дефицита бюджета.
«Минфин заявлял, что расходы на социальную часть будут увеличены чуть ли не на Br 3 млрд. Это и зарплаты бюджетников, и вспомогательные выплаты, и пенсии, и расходы на образование и здравоохранение. Пока деталей не видно, но странно, что мы идем на такое увеличение расходов при том, что ожидания от доходов достаточно низкие», – подчеркнула Катерина Борнукова.
При этом эксперт отметила, что пока полностью расходы на социальную сферу не видны, так как значительная их часть закладывается не в республиканский, а в местные бюджеты.
А что с ВВП и инфляцией?
22 декабря Лукашенко подписал Указ № 480 «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год».
Документ предусматривает:
- рост реальных располагаемых денежных доходов населения на 1,6 % к 2020 году;
- обеспечение уровня безработицы в трудоспособном возрасте по методологии Международной организации труда на уровне 4,2-4,4 %;
- ввод жилья в эксплуатацию, строящегося с государственной поддержкой, – не менее 1 млн кв. м; инфляция до 5%, включая цены на социально значимые товары – не более 4,9 %;
- обеспечение доли инвестиций в основной капитал в ВВП на уровне 21,3-21,7 %;
- рост ВВП в 2021 году на 1,8% по отношению 2020 года.
Экономика не вырастет по плану
Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук очень скептически относится к планам властей на следующий год.
«То, что написали 1,8 % роста ВВП, цену нефти $ 40, почти 10 млн т экспорта калийных удобрений, инфляция 5 % – это такие благие намерения, которые не думаю, что удастся осуществить. Реалистичности в этом бюджете не больше и не меньше, чем было в бюджете на 2020 год», – отметил он в комментарии «Белсату».
По словам Романчука, «правительство не знает, в какой стране будет реализовываться эта политика».
По мнению экономиста, бюджет пытается сохранить модель «Госплан-совок». Эксперт напомнил, что в 2020 году ВВП снизился на 0,8 %. Но «те токсичные активы, которые были накоплены в этом году (неплатежи, плохие долги, отгруженная продукция, за которую никто не заплатил), свидетельствуют, что детоксикация будет в 2021 году».
«Поэтому я считаю, что экономика не вырастет по плану властей на 1,8%, а упадет на 3-5 %. Власти просто не могут посмотреть правде в глаза и признаться в том, что ресурс этой модели уже давно исчерпан и нужно радикально менять экономическую политику. Но правительство остается заложником той ситуации, которую построил сам Лукашенко. Из бюджета очевидно, что номенклатурно-силовые кланы, коммерческие группировки свои интересы сохраняют и финансируют. Поэтому это бюджет подготовки к дерибану активов, к тому, чтобы перенять бизнесы, которые будут банкротиться. Это явно бюджет, в котором взят курс на ликвидацию среднего класса, тех «буржуйчиков», которые так расстроили Лукашенко», – подчеркнул Ярослав Романчук.
Новые налоги
Одним из источников бюджета должно стать увеличение налогов. Так, ставки налогов в 2021 году предлагается проиндексировать на 5,5 %, сообщил 17 декабря первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко. Проиндексируются установленные в рублях ставки земельного, экологического налога, налога за добычу природных ресурсов, подоходного налога в фиксированных суммах, единого налога с ИП и иных физических лиц, сообщает БелТА.
Ставки акцизов на сигареты всех ценовых групп планируется поэтапно увеличить на 15 %, а акцизы на алкоголь (кроме пива и пивного коктейля) также проиндексируют в пределах прогнозируемой инфляции.
Кроме того, в 2021-2022 годах предлагается повысить ставки отприбыльного налога для операторов сотовой связи и операторов обязательного предоставления универсальных услуг электросвязи – с 18% до 30%. С 25 % до 30% должна увеличиться ставка отприбыльного налога для ломбардов.
Запланировано повышение с 9 % до 13% ставки подоходного налога для физических лиц – резидентов ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».
Среди нововведений – повышение ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки, выданные для размещения торговых центров и автостоянок, обслуживающих эти ТЦ, с 0,7% до 1,5% от кадастровой стоимости.
Также планируется разрешить местным властям увеличивать или уменьшать ставки единого налога с ИП и иных физических лиц в зависимости от вида деятельности, Мингорсовета – увеличивать ставки этого налога до 4 раз. Областным Советом депутатов могут разрешить вводить местный сбор за прохождение автомобилями, зарегистрированными в Беларуси, границы.
Кроме того, дорожный сбор с 1 января заменят обязательным налогом. Обещанного ранее рассрочения не будет – платить будут все и сразу за год. С прохождением техосмотра новый налог никак связан не будет.
Куда потратят бюджет?
Согласно бюджету, расходы увеличатся на Br 2 млрд по сравнению с уровнем, запланированным в законе О бюджете на 2020 год. Из них почти на Br 1 млрд увеличится финансирование общегосударственной деятельности (в целом она будет стоить Br 13,4 млрд).
На 9,5 % вырастут расходы на обслуживание госдолга — до Br 3,064 млрд. Расходы резервных фондов вырастут в 2,4 раза, на общую сумму Br 637,7 млн. Межбюджетные трансферты будут незначительно сокращены по сравнению с текущим годом, до 6,9 млрд.
Расходы на национальную оборону увеличили на Br 200 млн, на суды и правоохранителей – на Br 300 млн. Финансирование органов внутренних дел должно вырасти на 12%, органов госбезопасности – на 13%.
Расходы на национальную экономику увеличили на Br 200 млн. В частности, вырастут расходы на сельское хозяйство, промышленность, строительство, архитектуру, дорожное хозяйство, связь, а урежут – на транспорт и энергетику.
Финансирование здравоохранения увеличат на Br 400 млн, образования – на Br 100 млн, социальной политики – на Br 46 млн.
Проект закона О республиканском бюджете расширяет лимит госдолга. Так, лимит внутреннего госдолга вырастет до Br 10,5 млрд против Br 9,5 млрд в 2020-м, а лимит иностранного – сокращен до $ 20,2 млрд против $ 20,5 млрд в 2020-м.
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Сумма доходов запланирована на Br 1,1 млрд меньше, чем в Законе о бюджете на 2020-й
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