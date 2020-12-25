«Курс на ликвидацию среднего класса». Эксперты оценили экономические планы властей на 2021 год

Источник материала: UDF



Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu

Belsat

Что с доходами?

«Такого дефицита за последние годы не было»

«Мы, например, не знаем, какие цены закладывать в бюджет на нефть и газ. Или закладывать компенсацию [налогового маневра в РФ. – Ред. Belsat.eu]. также потому, что у нас бюджет дефицитным получался, пришлось идти на точечное поднятие налогов. Думаю, что этот вопрос тоже долго обсуждался, рассматривался и согласовывался», – пояснила Борнукова в комментарии belsat.eu.

«Это много. У нас такого дефицита за последние годы не было. С одной стороны, это нормально для кризисного времени. А с другой – вопрос, за счет чего мы будем покрывать дефицит», – отметила Катерина Борнукова.

Удивительное увеличение расходов

«Видимо, сделан вывод, что лучше мы недооценим доходы сейчас и потом для нас будет приятный сюрприз, чем будет наоборот», – подчеркнула академический директор BEROC.

«Минфин заявлял, что расходы на социальную часть будут увеличены чуть ли не на Br 3 млрд. Это и зарплаты бюджетников, и вспомогательные выплаты, и пенсии, и расходы на образование и здравоохранение. Пока деталей не видно, но странно, что мы идем на такое увеличение расходов при том, что ожидания от доходов достаточно низкие», – подчеркнула Катерина Борнукова.

А что с ВВП и инфляцией?

Экономика не вырастет по плану

«То, что написали 1,8 % роста ВВП, цену нефти $ 40, почти 10 млн т экспорта калийных удобрений, инфляция 5 % – это такие благие намерения, которые не думаю, что удастся осуществить. Реалистичности в этом бюджете не больше и не меньше, чем было в бюджете на 2020 год», – отметил он в комментарии «Белсату».

«Поэтому я считаю, что экономика не вырастет по плану властей на 1,8%, а упадет на 3-5 %. Власти просто не могут посмотреть правде в глаза и признаться в том, что ресурс этой модели уже давно исчерпан и нужно радикально менять экономическую политику. Но правительство остается заложником той ситуации, которую построил сам Лукашенко. Из бюджета очевидно, что номенклатурно-силовые кланы, коммерческие группировки свои интересы сохраняют и финансируют. Поэтому это бюджет подготовки к дерибану активов, к тому, чтобы перенять бизнесы, которые будут банкротиться. Это явно бюджет, в котором взят курс на ликвидацию среднего класса, тех «буржуйчиков», которые так расстроили Лукашенко», – подчеркнул Ярослав Романчук.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Курс на ликвидацию среднего класса». Эксперты оценили экономические планы властей на 2021 год Сумма доходов запланирована на Br 1,1 млрд меньше, чем в Законе о бюджете на 2020-й