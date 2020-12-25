Политолог – о возвращении Кондрусевича: Для костела это моральная уступка репрессивной власти

Источник материала: UDF



Фото: catholic.by

«Теперь руки, язык Кондрусевича будут связаны»







Фото: belsat.eu

«Его цель – понизить градус напряжения в обществе, использовать католическую церковь для смягчения напряженности в стране, – сказал Усов.

«Лукашенко таким образом получает идеологические дивиденды, которые будет использовать белорусская пропаганда. Возвращение Кондрусевича в Беларусь, договоренность между Минском и Ватиканом была заключена на фоне ухудшающейся политической ситуации внутри страны, жутких репрессий, закрытия границы, превращения страны в тюрьму. В такой ситуации решение Лукашенко выглядит подачкой, а ее принятие для костела – моральная уступка репрессивной власти».

«Теперь его руки, язык будут связаны. А находясь за границей, он мог бы более активно выступать в поддержку белорусов и более жестко критиковать власть. С другой стороны, удивляться не приходится: Кондрусевич с момента запрета на возвращение хранил молчание. Острые выступления были со стороны бискупа Кособуцкого», – отметил политолог.

«Думаю, что после возвращения Кондрусевича критический подход к властям будет или смягчен, или (что скорее всего) вообще снят с повестки католической церкви – как это уже произошло и в православной», – полагает Усов.

«Кондрусевичу самому будет неудобно оставаться на посту»







Фото: racyja.com

«Вероятнее всего, это решение связано с тем, что католические священники обещали Лукашенко больше не касаться политических проблем в стране. Лукашенко – человек злопамятный, он проста так не уступил бы уговорам Ватикана», – сказал Корнеенко.

«Очень маловероятно. Если Ватикан не хочет вмешиваться во внутреннюю белорусскую кухню, то во внешнюю – тем более. Тщетно надеяться, что он захочет вписываться за режим», – считает Корнеенко.

«Я уважительно отношусь к Кондрусевичу, ценю его высказывания по поводу насилия со стороны власти после президентских выборов. Но, видимо, внутренняя кухня в костеле такова, что он не все может себе позволить. Думаю, ему будет сложно оставаться на нынешней должности. Кондрусевичу как глубоко порядочному человеку самому будет неудобно оставаться на посту после всего произошедшего», – считает Корнеенко.

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