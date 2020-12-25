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Политолог – о возвращении Кондрусевича: Для костела это моральная уступка репрессивной власти
Источник материала: UDF
Фото: catholic.by
В четверг 24 декабря руководитель католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич вернулся на родину. Он возглавит праздничные службы в двух минских костелах 24 и 25 декабря.
Накануне министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал, что Александр Лукашенко разрешил вернуться Кондрусевичу «исходя из чувства глубокого уважения к Папе Римскому».
Архиепископ вернулся после четырех месяцев изгнания: 31 августа пограничники не пропустили его из Польши в Беларусь без объяснения причин. Впоследствии было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным.
«Теперь руки, язык Кондрусевича будут связаны»
Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии
Фото: belsat.eu
«Его цель – понизить градус напряжения в обществе, использовать католическую церковь для смягчения напряженности в стране, – сказал Усов.
Он добавил:
«Лукашенко таким образом получает идеологические дивиденды, которые будет использовать белорусская пропаганда. Возвращение Кондрусевича в Беларусь, договоренность между Минском и Ватиканом была заключена на фоне ухудшающейся политической ситуации внутри страны, жутких репрессий, закрытия границы, превращения страны в тюрьму. В такой ситуации решение Лукашенко выглядит подачкой, а ее принятие для костела – моральная уступка репрессивной власти».
Усов считает, что в нынешних условиях Кондрусевичу было не обязательно возвращаться в Беларусь.
«Теперь его руки, язык будут связаны. А находясь за границей, он мог бы более активно выступать в поддержку белорусов и более жестко критиковать власть. С другой стороны, удивляться не приходится: Кондрусевич с момента запрета на возвращение хранил молчание. Острые выступления были со стороны бискупа Кособуцкого», – отметил политолог.
Какую позицию теперь будет занимать католическая церковь в Беларуси?
«Думаю, что после возвращения Кондрусевича критический подход к властям будет или смягчен, или (что скорее всего) вообще снят с повестки католической церкви – как это уже произошло и в православной», – полагает Усов.
«Кондрусевичу самому будет неудобно оставаться на посту»
Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии
Фото: racyja.com
«Вероятнее всего, это решение связано с тем, что католические священники обещали Лукашенко больше не касаться политических проблем в стране. Лукашенко – человек злопамятный, он проста так не уступил бы уговорам Ватикана», – сказал Корнеенко.
Кроме того, запрет Кондрусевичу как гражданину Беларуси на въезд было очевидным всем и вопиющим нарушением Конституции со стороны режима. Теперь власти ликвидировали этот повод для критики.
Есть мнение, что руководство Беларуси сделало реверанс в сторону Запада. Может ли Ватикан помочь ему в сложившейся ситуации, когда Евросоюз вводит санкции?
«Очень маловероятно. Если Ватикан не хочет вмешиваться во внутреннюю белорусскую кухню, то во внешнюю – тем более. Тщетно надеяться, что он захочет вписываться за режим», – считает Корнеенко.
11 декабря стало известно, что архиепископ Кондрусевич написал прошение об отставке. Корнеенко не исключает, что она не за горами.
«Я уважительно отношусь к Кондрусевичу, ценю его высказывания по поводу насилия со стороны власти после президентских выборов. Но, видимо, внутренняя кухня в костеле такова, что он не все может себе позволить. Думаю, ему будет сложно оставаться на нынешней должности. Кондрусевичу как глубоко порядочному человеку самому будет неудобно оставаться на посту после всего произошедшего», – считает Корнеенко.
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Архиепископ в Беларусь вернулся после четырех месяцев изгнания.
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