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«Союзмультфильм» покажет новую анимацию про Чебурашку и крокодила Гену

25.12.2020 12:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В преддверии Нового года взрослые и дети смогут увидеть мультфильм «Чебурашка. Секрет праздника».

«Союзмультфильм» покажет новую анимацию про Чебурашку и крокодила Гену

Как сообщили в компании «Союзмультфильм», «премьера состоится на видеосервисе START 31 декабря, где фильм будет доступен с самого утра».

Кроме этого в этот же день новые приключения старых героев можно будет увидеть на каналах «Карусель», «Мульт», «Мультиландия» и СТС Kids.

Глава правления киностудии Юлиана Слащева отметила, что «при всей своей простоте это очень глубокие и трогательные образы — такими они остались и в новом мультфильме, который получился по-настоящему новогодним и уютным».

 
 
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В преддверии Нового года взрослые и дети смогут увидеть мультфильм «Чебурашка. Секрет праздника».
 
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