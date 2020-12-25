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Из-за аварии в Свислочи сотни людей остались без воды
Источник материала: Навiны
Авария произошла на трубопроводе на улице Пограничников районного центра Гродненской области.
По информации МЧС, без воды оставались 11 многоквартирных и 120 частных домов, четыре общежития и дошкольный центр развития ребенка.
На восстановление водоснабжения у ремонтников ушло пять с половиной часов.
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Авария произошла на трубопроводе на улице Пограничников районного центра Гродненской области.
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