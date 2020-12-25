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Слова поддержки из России: «Пусть в 2021 году все это мракобесие закончится»

25.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известная журналистка из Перми, представитель фонда «Общественный вердикт», – в поддержку белорусского Пресс Клуба, руководство которого задержано.

Слова поддержки из России: «Пусть в 2021 году все это мракобесие закончится»

Новости о событиях в Беларуси в российском издании Звезда

– Плохие новости из Минска продолжают поступать, – пишет Елена Истомина. – И все из-за человека, который возомнил себя невесть кем. Пусть в 2021 году все это мракобесие закончится, и добро, здравый смысл восторжествуют. Обнимаю вас, мои прекрасные друзья из всех уголков Беларуси.

Напомним, по данным на 25 декабря на Окрестина находятся основательница Press Club Belarus Юлия Слуцкая, директор Сергей Ольшевский, программный директор Алла Шарко, оператор Петр Слуцкий, директор «Академии Пресс-клуба» Сергей Якупов,  

22 декабря в Пресс Клуб пришли силовики с проверкой «по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь».

«Ее репутация безупречна». Кто такая Юлия Слуцкая — создательница Пресс-клуба

 
Теги: Минск
 
 
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Известная журналистка из Перми, представитель фонда «Общественный вердикт», – в поддержку белорусского Пресс Клуба, руководство которого задержано.
 
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