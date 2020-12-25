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Слова поддержки из России: «Пусть в 2021 году все это мракобесие закончится»
25.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известная журналистка из Перми, представитель фонда «Общественный вердикт», – в поддержку белорусского Пресс Клуба, руководство которого задержано.
Новости о событиях в Беларуси в российском издании
– Плохие новости из Минска продолжают поступать, –
Напомним, по данным на 25 декабря на Окрестина находятся основательница Press Club Belarus Юлия Слуцкая, директор Сергей Ольшевский, программный директор Алла Шарко, оператор Петр Слуцкий, директор «Академии Пресс-клуба» Сергей Якупов,
22 декабря в Пресс Клуб
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Известная журналистка из Перми, представитель фонда «Общественный вердикт», – в поддержку белорусского Пресс Клуба, руководство которого задержано.
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