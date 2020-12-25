Обязательно к просмотру! Список фильмов для новогоднего настроения

Источник материала: Sputnik Беларусь

Как создать себе праздничное настроение и не потерять его до заветного боя курантов? Можно приобрести яркие гирлянды и игрушки на елку, можно украсить квартиру, продумать свой вишлист и закупиться подарками для родных и друзей, составить меню новогодней вечеринки, прослушать нестареющие хиты Синатры и съесть тонну шоколадных конфет из детского подарка.

А можно просто устроить вечер просмотра уютных и праздничных кинокомедий, которые зарядят вас настроением и подарят незабываемую атмосферу Нового года.

"Семьянин"

Что бы вы предпочли: быть президентом крутой фирмы, жить в шикарных апартаментах, ездить на авто класса "люкс", но при всем при этом быть одиночкой? Или жить в скромном загородном доме, работать продавцом, экономить на всем, но жить с любимой семьей? Такая непростая дилемма стоит перед главным персонажем, которого сыграл Николас Кейдж.

"Семьянин" - доброе праздничное кино о чудесах Рождества, когда может сбыться любая мечта. Стоит только поверить.

"Четыре Рождества"

Хотелось бы верить, что Рождество - семейный праздник, но герои фильма - супруги Кейт и Брэд почему-то не хотят праздновать со своей семьей. Главная причина - разведенные родители, что означает четыре праздничных застолья.

Чем же закончится праздничная гонка и смогут ли главные герои сохранить свой брак? Ищите ответы в фильме!

"Ноэль"

В Рождество, когда все вокруг искрится огнями, а люди не перестают скупать подарки, так хочется верить, что чудеса случаются. В этой картине судьбы персонажей будут переплетаться самым неочевидным образом, чтобы каждый смог отыскать свое счастье. Но для этого им придется пересмотреть свою жизнь, набраться сил и терпения, а также поверить - "случайности не случайны". Один из самых трогательных фильмов с Пенелопой Крус, Сьюзан Сарандон и другими знаменитыми актерами.

"Отпуск по обмену"

Две женщины - Айрис и Аманда, живущие за тысячи километров друг от друга, попадают в схожие ситуации. Возлюбленные каждой из них разбивают им сердца. Погрустив, они принимают неожиданное решение на двоих - отправиться в отпуск и обменяться своим жильем по интернету. В итоге Айрис приезжает в роскошное гнездышко в солнечной Калифорнии, а Аманде достается милый домик в заснеженной английской деревушке. Обе хотели сбежать от проблем и сменить обстановку, но судьба решила испытать их еще раз.

"Рождество на двоих"

Главной героине постоянно не везет: нет бойфренда, плохо с работой, не ладятся отношения с семьей и есть проблемы с пагубными привычками. Но все меняется в канун Рождества, когда она нечаянно знакомится с загадочным героем, который поможет ей переосмыслить главные ценности и начать ценить жизнь такой, какая она есть.

"Реальная любовь"

В главном рождественском фильме нет главных героев, и история каждой пары причудливо переплетается с другой. Премьер-министр влюбляется в своего секретаря, писатель-неудачник находит любовь в самый неожиданный момент, на школьника внезапно сваливается радость первого чувства. "Любовь повсюду" – вот главный смысл этой легкой и праздничной ленты.

"Пара на праздники"

Если вы устали проводить каждый праздник в одиночестве, а ваша семья только и говорит о том, что пора бы уже найти любовь, то это кино точно для вас. Ведь главные герои столкнулись с этой же проблемой, но смогли отыскать решение - начали изображать пару на всех застольях года. И вроде бы их план удался, но любовь настигла тогда, когда ее не ждали.

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