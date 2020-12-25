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Рождественское поздравление митрополита Тадеуша Кондрусевича
Источник материала: Хартия'97
Рождественское поздравление митрополита Тадеуша Кондрусевича
Сегодня католики, униаты и протестанты отмечают Рождество Христово.
С поздравлением обратился к верующим Митрополит Минско-Могилевский арцибискуп Тадуеш Кондрусевич.
Поздравление главы католиков Беларуси опубликовал сайт
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Сегодня католики, униаты и протестанты отмечают Рождество Христово.
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