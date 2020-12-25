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Dana Holdings заявила, что завершает работу в Беларуси

25.12.2020 12:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Dana Holdings заявила, что завершает работу в Беларуси

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  • 25.12.2020, 12:11
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Dana Holdings заявила, что завершает работу в Беларуси

Компания находится под санкциями Евросоюза.

Компания «Дана Астра» (группа Dana Holdings) сообщила, что сворачивает деятельность в Беларуси, пишет The Village Беларусь.

Компания говорит:

- На этом компании «Эмирэйтс Блю Скай» («Зомекс») и «Дубай Вотер Фронт» («Белинтероба») завершают свою деятельность в Беларуси по строительству и привлечению инвестиций.

ООО «Эмирэйтс Блю Скай» — это новое название компании ИООО «Зомекс Инвестмент», имя сменили в начале 2020 года, когда арабские компании решили инвестировать в минское строительство.

С чем именно связано решение завершить работу в Беларуси, не сообщается. Возможно, дело в том, что «Дана Астра» (Dana Holdings) попала под недавний европейский пакет санкций.

— Владельцы Dana Holdings/Dana Astra поддерживают близкие отношения с Александром Лукашенко. Лилия Лукашенко, невестка узурпатора, занимает высокую должность в компании. Таким образом, Dana Holdings /Dana Astra извлекает выгоду, поддерживая режим Лукашенко, — говорится в решении еврочиновников.

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