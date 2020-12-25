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«Белорусы - ураган, бойся тапка, таракан!»
Источник материала: Хартия'97
«Белорусы - ураган, бойся тапка, таракан!»
Сегодня - 139 день протестов.
- Рождественские эльфы с Полигона-Колодищ встретились на праздничном марше с волшебными гостями из Зелёного Луга и 9-го километра: «Белорусы - ураган, бойся тапка, таракан!», - пишет телеграм-канал
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Сегодня - 139 день протестов.
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