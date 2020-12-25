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Елена Зеленская рассказала о своем влиянии на президента Украина
Источник материала: Хартия'97
Елена Зеленская рассказала о своем влиянии на президента Украина
Первая леди Украины заявила, что всегда высказывает свое недовольство решениями супруга.
Первая леди Украины Елена Зеленская в интервью
Первая леди сказала, что не дает Владимиру Зеленскому политических советов, но признала, что у нее есть на него влияние.
«Конечно, я на него [президента] влияю. Если мне что‑то не нравится, я ему рассказываю», — заявила она.
При этом Елена Зеленская подчеркнула, что это не значит, что Владимир Зеленский «примет какое‑то решение из‑за того, что я что‑то в интернете прочитала».
«Мне дома никто рот не закрывает и не запрещает беседовать на любые темы, на которые мне захочется беседовать. Просто я действительно осторожно к этому отношусь. Я не хочу некомпетентно внести сумятицу хотя бы даже на 10 минут в его голову. Он все равно примет решение такое, как ему нужно, — зачем портить человеку настроение?» — объяснила первая леди.
Она также прокомментировала заявление экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что влияет на президента в политических вопросах.
«Возможно, он хотел пококетничать, показать, как глубоко знает нашу семью», — сказала первая леди.
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Первая леди Украины заявила, что всегда высказывает свое недовольство решениями супруга.
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