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Елена Зеленская рассказала о своем влиянии на президента Украина

25.12.2020 12:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Елена Зеленская рассказала о своем влиянии на президента Украина

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  • 25.12.2020, 11:45
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Елена Зеленская рассказала о своем влиянии на президента Украина

Первая леди Украины заявила, что всегда высказывает свое недовольство решениями супруга.

Первая леди Украины Елена Зеленская в интервью «Новому времени» рассказала о своем влиянии на президента.

Первая леди сказала, что не дает Владимиру Зеленскому политических советов, но признала, что у нее есть на него влияние.

«Конечно, я на него [президента] влияю. Если мне что‑то не нравится, я ему рассказываю», — заявила она.

При этом Елена Зеленская подчеркнула, что это не значит, что Владимир Зеленский «примет какое‑то решение из‑за того, что я что‑то в интернете прочитала».

«Мне дома никто рот не закрывает и не запрещает беседовать на любые темы, на которые мне захочется беседовать. Просто я действительно осторожно к этому отношусь. Я не хочу некомпетентно внести сумятицу хотя бы даже на 10 минут в его голову. Он все равно примет решение такое, как ему нужно, — зачем портить человеку настроение?» — объяснила первая леди.

Она также прокомментировала заявление экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что влияет на президента в политических вопросах.

«Возможно, он хотел пококетничать, показать, как глубоко знает нашу семью», — сказала первая леди.

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Первая леди Украины заявила, что всегда высказывает свое недовольство решениями супруга.
 
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