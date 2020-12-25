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Вчера белорусы выходили на традиционные вечерние акции протеста
Источник материала: Хартия'97
Вчера белорусы выходили на традиционные вечерние акции протеста
Белорусы против узурпатора.
В четверг, 24 декабря, белорусы выходили на традиционные вечерние акции протеста, пишет телеграм-канал
- На фото Минск: Ангарская, Велозавод, Курасовщина, Вокзал, а также Ратомка, Гомель и географический центр нашей страны.
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Белорусы против узурпатора.
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