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Вчера белорусы выходили на традиционные вечерние акции протеста

25.12.2020 12:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Вчера белорусы выходили на традиционные вечерние акции протеста

  • 25.12.2020, 11:31
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Вчера белорусы выходили на традиционные вечерние акции протеста

Белорусы против узурпатора.

В четверг, 24 декабря, белорусы выходили на традиционные вечерние акции протеста, пишет телеграм-канал «Баста»:

- На фото Минск: Ангарская, Велозавод, Курасовщина, Вокзал, а также Ратомка, Гомель и географический центр нашей страны.








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Теги: Гомель, Минск
 
 
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