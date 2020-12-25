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Dana Holdings заявила о завершении работы в Беларуси: из-за связи с Лукашенко она попала под санкции ЕС

25.12.2020 12:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Компания «Дана Астра» (группа Dana Holdings) выпустила занимательное новогоднее обращение, заметили наши коллеги из The Village Беларусь.

По тональности оно напоминает речь первого президента России Ельцина от 1999-го. Сначала компания, как и положено, поздравляет всех с праздниками и рассказывает, чего добилась за минувшие 36 лет работы на строительном рынке. Затем сообщает, что уже вышла на финишную прямую по возведению комплекса «Парк Челюскинцев», который сдадут в следующем году, а проект Minsk World и вовсе уже завершила.

А дальше говорится вот что: «На этом компании «Эмирэйтс Блю Скай» («Зомекс») и «Дубай Вотер Фронт» («Белинтероба») [входят в структуру Dana Holdins — прим. KYKY] завершают свою деятельность в Беларуси по строительству и привлечению инвестиций». 

Для справки: ООО «Эмирэйтс Блю Скай» — это новое название компании ИООО «Зомекс Инвестмент», имя сменили в начале 2020 года, когда арабские фиры решили инвестировать в строительство в Минске.

Почему компания приняла такое решение, она не объяснила. Но известно, что из-за связи с Лукашенко Dana Holdings попала в третий пакет санкций ЕС. «Владельцы Dana Holdings/Dana Astra поддерживают близкие отношения с Александром Лукашенко. Лилия Лукашенко, невестка президента, занимает высокую должность в компании. Таким образом, Dana Holdings /Dana Astra извлекает выгоду, поддерживая режим Лукашенко», — так еврочиновники обосновали введение ограничений против Dana Holdings.

 
Теги: Минск
 
 
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Компания «Дана Астра» (группа Dana Holdings) выпустила занимательное новогоднее обращение, заметили наши коллеги из The Village Беларусь. По тональности оно напоминает речь...
 
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