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Фотофакт. Лукашенко в детской больнице, где его сопровождал Барсуков, подарил подарки
25.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
25 декабря, в католическое Рождество, белорусский правитель посетил детскую инфекционную больницу в Минске.
Как сообщает
Лукашенко сопроводили, кроме прочих, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, глава Совета Республики Наталья Кочанова, а также помощник президента, инспектор по Минску
Визитеры прибыли без масок, но позже, будучи в палатах и в реанимации, облачились в белое и надели респираторы.
Также Лукашенко поздравил детей с Новым годом. Он не только подарил им подарки, но и развернул их, а также пообщался с ними перед камерами: «Егор, не стесняйся, иди сюда».
Девочка из другой палаты оказалась менее стеснительной и настолько активной, что гостю несколько раз пришлось сказать: «Подожди».
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25 декабря, в католическое Рождество, белорусский правитель посетил детскую инфекционную больницу в Минске.
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