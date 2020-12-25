ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фотофакт. Лукашенко в детской больнице, где его сопровождал Барсуков, подарил подарки

25.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

25 декабря, в католическое Рождество, белорусский правитель посетил детскую инфекционную больницу в Минске.

Как сообщает БЕЛТА, он ознакомится с работой медицинского учреждения, организацией стационарного лечения пациентов с инфекцией COVID-19, а также с возможностями клиники по оказанию медпомощи детям в условиях отделения анестезиологии и реанимации.

Фотофакт. Лукашенко в детской больнице, где его сопровождал Барсуков, подарил подарки

Лукашенко сопроводили, кроме прочих, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, глава Совета Республики Наталья Кочанова, а также помощник президента, инспектор по Минску Александр Барсуков, человек из МВД, находящийся в «черном списке ЕС».

Фотофакт. Лукашенко в детской больнице, где его сопровождал Барсуков, подарил подарки

Визитеры прибыли без масок, но позже, будучи в палатах и в реанимации, облачились в белое и надели респираторы.

Фотофакт. Лукашенко в детской больнице, где его сопровождал Барсуков, подарил подарки

Также Лукашенко поздравил детей с Новым годом. Он не только подарил им подарки, но и развернул их, а также пообщался с ними перед камерами: «Егор, не стесняйся, иди сюда».

Фотофакт. Лукашенко в детской больнице, где его сопровождал Барсуков, подарил подарки

Девочка из другой палаты оказалась менее стеснительной и настолько активной, что гостю несколько раз пришлось сказать: «Подожди».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 декабря, в католическое Рождество, белорусский правитель посетил детскую инфекционную больницу в Минске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Dana Holdings заявила, что завершает работу в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика