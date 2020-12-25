Фотофакт. Лукашенко в детской больнице, где его сопровождал Барсуков, подарил подарки

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25 декабря, в католическое Рождество, белорусский правитель посетил детскую инфекционную больницу в Минске.

Как сообщает БЕЛТА , он ознакомится с работой медицинского учреждения, организацией стационарного лечения пациентов с инфекцией COVID-19, а также с возможностями клиники по оказанию медпомощи детям в условиях отделения анестезиологии и реанимации.





Лукашенко сопроводили, кроме прочих, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, глава Совета Республики Наталья Кочанова, а также помощник президента, инспектор по Минску Александр Барсуков, человек из МВД , находящийся в «черном списке ЕС».





Визитеры прибыли без масок, но позже, будучи в палатах и в реанимации, облачились в белое и надели респираторы.





Также Лукашенко поздравил детей с Новым годом. Он не только подарил им подарки, но и развернул их, а также пообщался с ними перед камерами: «Егор, не стесняйся, иди сюда».





Девочка из другой палаты оказалась менее стеснительной и настолько активной, что гостю несколько раз пришлось сказать: «Подожди».