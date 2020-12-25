ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Dana Holdings заявила, что завершает работу в Беларуси

25.12.2020 12:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Но делает вид, что не из-за европейских санкций.

Dana Holdings заявила, что завершает работу в Беларуси
Компания «Дана Астра» (группа Dana Holdings) выпустила новогоднее обращение, похвасталась успехами и сообщила, что сворачивает деятельность в Беларуси.

Компания рассказывает, каких успехов добилась за последние 36 лет, когда впервые стала налаживать контакты с беларускими функционерами.

 «Уходящий год мы считаем успешным - все планы выполнены, и даже с опережением. […] К сожалению, в ходе любого строительства бывают замечания или задержки, и мы благодарны вам за ваше понимание».

Компания сообщает, что в этом году раньше срока завершили комплекс «Маяк Минска», что вышли на финишную прямую по возведению комплекса «Парк Челюскинцев», который сдадут уже в следующем году; что первый квартал «самого масштабного строительного проекта Европы» — Minsk World — завершен.

А дальше компания говорит:

 На этом компании «Эмирэйтс Блю Скай» («Зомекс») и «Дубай Вотер Фронт» («Белинтероба») завершают свою деятельность в Беларуси по строительству и привлечению инвестиций.

ООО «Эмирэйтс Блю Скай» — это новое название компании ИООО «Зомекс Инвестмент», имя сменили в начале 2020 года, когда арабские компании решили инвестировать в минское строительство.

С чем именно связано решение завершить работу в Беларуси, не сообщается. Возможно, дело в том, что «Дана Астра» (Dana Holdings) попала под недавний европейский пакет санкций.

— Владельцы Dana Holdings/Dana Astra поддерживают близкие отношения с Александром Лукашенко. Лилия Лукашенко, невестка президента, занимает высокую должность в компании. Таким образом, Dana Holdings /Dana Astra извлекает выгоду, поддерживая режим Лукашенко, — говорится в решении еврочиновников.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Но делает вид, что не из-за европейских санкций.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт. Лукашенко в детской больнице, где его сопровождал Барсуков, подарил подарки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика