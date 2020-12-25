Военный комиссар Гомельской области: «Я - «ябатька»









Например, Андрей Кривоносов рассказал, в чем, как он думает, ошибается современная молодежь Беларуси. По его словам современной молодежи пришлось гораздо меньше преодолеть трудностей в жизни.





- Для них мир и стабильность - это какая-то постоянная величина. С одной стороны - слава богу. (…) Но с другой стороны, у молодых людей - ложной впечатление, что благополучие никуда не денется, и поэтому можно смело выйти и выразить свою позицию, - прокомментировал военный комиссар.





При этом он сказал, что учеба, работа, служба в армии, или присоединение к партии для выражения своей позиции требует определенных усилий, поэтому менее привлекательны для молодежи.





Также он заметил, что по его мнению, система госвласти в Беларуси выстояла «блицкриг». А говоря о ролике военных в сети «С днем рождения, Батя», адресованному Александру Лукашенко, пояснил, что в какой-то момент он увидел, что «президенту нужна поддержка».





- А тут такой повод - у него день рождения. Мы с коллективом хотели выразить ему максимум уважения... Так и получилось, - прокомментировал Гомельский областной военком.





А далее на откровенный вопрос ведущего телепрограммы Марата Маркова: «Ответьте честно, вот вы, как нас называют, вы «ябатька»?».





Заявил: «Я - «ябатька». Ты, я, мы - батька», - проскандировал Андрей Кривоносов, подчеркнув, что он поддерживает действующую власть в Беларуси.



