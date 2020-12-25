|
Военный комиссар Гомельской области: «Я - «ябатька»
Источник материала: Партизан
В четверг, 24 декабря, в программе «Марков. Ничего личного» на гостелеканале
Например, Андрей Кривоносов рассказал, в чем, как он думает, ошибается современная молодежь Беларуси. По его словам современной молодежи пришлось гораздо меньше преодолеть трудностей в жизни.
- Для них мир и стабильность - это какая-то постоянная величина. С одной стороны - слава богу. (…) Но с другой стороны, у молодых людей - ложной впечатление, что благополучие никуда не денется, и поэтому можно смело выйти и выразить свою позицию, - прокомментировал военный комиссар.
При этом он сказал, что учеба, работа, служба в армии, или присоединение к партии для выражения своей позиции требует определенных усилий, поэтому менее привлекательны для молодежи.
Также он заметил, что по его мнению, система госвласти в Беларуси выстояла «блицкриг». А говоря о ролике военных в сети «С днем рождения, Батя», адресованному Александру Лукашенко, пояснил, что в какой-то момент он увидел, что «президенту нужна поддержка».
- А тут такой повод - у него день рождения. Мы с коллективом хотели выразить ему максимум уважения... Так и получилось, - прокомментировал Гомельский областной военком.
А далее на откровенный вопрос ведущего телепрограммы Марата Маркова: «Ответьте честно, вот вы, как нас называют, вы «ябатька»?».
Заявил: «Я - «ябатька». Ты, я, мы - батька», - проскандировал Андрей Кривоносов, подчеркнув, что он поддерживает действующую власть в Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг, 24 декабря, в программе «Марков. Ничего личного» на гостелеканале ОНТ вышло большое интервью военного комиссара Гомельской области полковника Андрея...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)