Тихановская поздравила католиков с Рождеством

По словам Светланы Тихановской, «белорусские верующие открыто выражают свое несогласие с творящимся злом».





Она отметила , что за такую позицию следуют репрессии со стороны власти: их задерживают, судят и отправляют за решетку.

Но, убеждена политик, «никто не должен страдать за свою веру».

В этот день, отметила она, «вера в чудеса чуть больше, чем обычно».

Таким маленьким чудом она назвала возвращение архиепископа Тадеуша Кондрусевича на родину.

«Это чудо — итог заступничества белорусов, которые поняли важность единства. Я хочу поздравить с Рождеством всех, кто встречает его сегодня. Пусть этот светлый праздник напомнит вам про силу надежды и любви», — отметила Тихановская.

Политик попросила всех поделиться силами с теми, кому сейчас особенно нелегко.

«Помогите слабым, поделитесь с нуждающимися. Напишите письма тем, кто находится в тюрьме, чтобы они почувствовали, что мы — с ними. Это и есть то маленькое чудо, на которое способен каждый из нас», — подчеркнула экс-кандидат в президенты.

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