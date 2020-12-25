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Горняк, проведший «нагло и целенаправленно» одиночный пикет, задержан

25.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Накануне работник МГВМ 5 рудника 2РУ Андрей Стадуб провел акцию протеста в центре Солигорска.

Горняк, проведший «нагло и целенаправленно» одиночный пикет, задержан

Участник стачки «Беларуськалия» вышел на центральную площадь к елке с плакатом «стою нагло, целенаправленно». Пикет был ответом на высказывание шефа КГБ Ивана Тертеля об убийстве Александра Тарайковского.

Как сообщает в пятницу стачком предприятия, Андрей Стадуб задержан.

 
 
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Накануне работник МГВМ 5 рудника 2РУ Андрей Стадуб провел акцию протеста в центре Солигорска.
 
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