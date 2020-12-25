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Горняк, проведший «нагло и целенаправленно» одиночный пикет, задержан
25.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Накануне работник МГВМ 5 рудника 2РУ Андрей Стадуб провел акцию протеста в центре Солигорска.
Участник стачки «Беларуськалия» вышел на центральную площадь к елке с плакатом «стою нагло, целенаправленно». Пикет был ответом
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Накануне работник МГВМ 5 рудника 2РУ Андрей Стадуб провел акцию протеста в центре Солигорска.
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