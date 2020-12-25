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Экономист рассказал, что что будет с инфляцией и ценами в 2021 году
25.12.2020 13:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Если взять период с 1995 по 2019 годы, по показателю среднегодовой инфляции Беларусь могла бы войти в топ-20 неблагополучных стран, считает экономист. Причину Романчук видит в акценте на ручное управление ценами и отсутствии естественных рыночных механизмов регулирования или сдерживания цен, которыми являются свобода конкуренции и свобода выбора.
© Sputnik / Виктор Толочко
"То, что мы превысили 6% (уровень инфляции в сравнении с предыдущим годом ― Sputnik), это небольшая часть общей картины, инфляция является следствием денежно–кредитной политики. Смотрим, как увеличилось кредитование ― 25-28%, смотрим инфляционные ожидания ― в январе инфляция 10,1%, а на ближайшие 12 месяцев ― 11,3%. То есть инфляция будет расти существенно выше 5-6%, которые закладывает правительство", ― полагает эксперт.
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Также по мнению Романчука, в экономических прогнозах следует учитывать и "действия властей, радикально сократившие доверие как лично к политикам, так и ко всему государственному, отсюда и резкое падение популярности белорусского рубля, и долларизация как способ сохранить заработанное".
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Инфляция в Беларуси в 2021 году будет расти существенно выше уровня в 5-6%, который заложен правительством в экономическом прогнозе, считает известный белорусский...
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