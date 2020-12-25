Экономист рассказал, что что будет с инфляцией и ценами в 2021 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Романчук рассказал об инфляционных ожиданиях января и всего следующего года

Если взять период с 1995 по 2019 годы, по показателю среднегодовой инфляции Беларусь могла бы войти в топ-20 неблагополучных стран, считает экономист. Причину Романчук видит в акценте на ручное управление ценами и отсутствии естественных рыночных механизмов регулирования или сдерживания цен, которыми являются свобода конкуренции и свобода выбора.

"То, что мы превысили 6% (уровень инфляции в сравнении с предыдущим годом ― Sputnik), это небольшая часть общей картины, инфляция является следствием денежно–кредитной политики. Смотрим, как увеличилось кредитование ― 25-28%, смотрим инфляционные ожидания ― в январе инфляция 10,1%, а на ближайшие 12 месяцев ― 11,3%. То есть инфляция будет расти существенно выше 5-6%, которые закладывает правительство", ― полагает эксперт.

В документе по дальнейшей борьбе с инфляцией и стабилизации цен, согласованном Советом министров и Национальным банком, по мнению Романчука, нет "целого ряда важнейших структурных и институциональных изменений, которые обеспечивают стабильность цен, прежде всего, расширение спроса на рубли, создание благоприятных условий для предпринимателей". Кроме того, экономист отметил крайне низкий спрос на инвестиционные и кредитные ресурсы и низкую экономическую активность, что также сказывается на инфляционных ожиданиях.

Также по мнению Романчука, в экономических прогнозах следует учитывать и "действия властей, радикально сократившие доверие как лично к политикам, так и ко всему государственному, отсюда и резкое падение популярности белорусского рубля, и долларизация как способ сохранить заработанное".

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