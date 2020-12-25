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Фотофакт: рождественская служба прошла в Красном костеле
25.12.2020 13:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек - Sputnik. В пятницу 25 декабря Рождество празднуют белорусские католики, униаты и протестанты, а также некоторые православные церкви, которые перешли на более совершенный, чем Юлианский календарь.
© Sputnik / Виктор Толочко
Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич
Накануне
© Sputnik / Виктор Толочко
Месса в Красном Костеле собрала большое количество верующих
Митрополит провел праздничную рождественскую мессу в костеле Святого Симеона и Святой Елены, как это анонсировал ранее епископ Юрий Кособуцкий на своей странице в Facebook.
Почему архиепископ не мог вернуться?
Напомним, что глава Римско-католической церкви (РКЦ) в Беларуси Тадеуш Кондрусевичем, которому 3 января 2021 года исполняется 75 лет, с конца августа не мог вернуться в страну.
© Sputnik / Виктор Толочко
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Как
© Sputnik / Виктор Толочко
Провел службу митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич
С августа и до настоящего времени время Кондрусевич находился в Белостоке (Польша) и уже заявил о том, что будет писать прошение на имя Папы Римского о том, чтобы уйти на пенсию.
О том, что глава белорусских католиков может
© Sputnik / Виктор Толочко
Рождественский вертеп был установлен и на улице
Ранее также стало известно, что Лукашенко поручил
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Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич провел в белорусской столице сразу две праздничные мессы на католическое Рождество.
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