Фотофакт: рождественская служба прошла в Красном костеле

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 дек - Sputnik. В пятницу 25 декабря Рождество празднуют белорусские католики, униаты и протестанты, а также некоторые православные церкви, которые перешли на более совершенный, чем Юлианский календарь.

© Sputnik / Виктор Толочко Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич

Накануне в Беларусь вернулся глава Римско-католической церкви Тадеуш Кондрусевич, который, несмотря на белорусское гражданство, не мог въехать в страну на протяжении нескольких месяцев.

© Sputnik / Виктор Толочко Месса в Красном Костеле собрала большое количество верующих

Митрополит провел праздничную рождественскую мессу в костеле Святого Симеона и Святой Елены, как это анонсировал ранее епископ Юрий Кособуцкий на своей странице в Facebook.

Почему архиепископ не мог вернуться?

Напомним, что глава Римско-католической церкви (РКЦ) в Беларуси Тадеуш Кондрусевичем, которому 3 января 2021 года исполняется 75 лет, с конца августа не мог вернуться в страну.

© Sputnik / Виктор Толочко Многие верят в чудеса на Рождество

Как заявил тогда президент Беларуси Александр Лукашенко, Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну". В МВД сообщили, что проверяют информацию о возможном наличии у иерарха иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание "необоснованного использования".

© Sputnik / Виктор Толочко Провел службу митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич

С августа и до настоящего времени время Кондрусевич находился в Белостоке (Польша) и уже заявил о том, что будет писать прошение на имя Папы Римского о том, чтобы уйти на пенсию.

О том, что глава белорусских католиков может вернуться в Беларусь к Рождеству Христову, сообщил апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич.

© Sputnik / Виктор Толочко Рождественский вертеп был установлен и на улице

Ранее также стало известно, что Лукашенко поручил "решить вопрос" возвращения главы белорусских католиков по просьбе Понтифика. Как сообщил глава МИД Беларуси Владимир Макей, соответствующее письмо от Папы Римского белорусскому президенту привез папский посланник монсеньер Клаудио Гуджеротти, ранее работавший в Минске апостольским нунцием.

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