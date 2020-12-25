﻿ «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» заявили, что завершают свою деятельность. Что будет с Dana Holdings и ее проектами?. 21.by
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«Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» заявили, что завершают свою деятельность. Что будет с Dana Holdings и ее проектами?

25.12.2020 13:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На столичном девелоперском рынке не так много имен. Поэтому заявление каждого застройщика вызывает волнения среди реальных и потенциальных дольщиков. Накануне праздников компания Dana Holdings (в лице «дочки» «Дана Астра») выпустила обращение к белорусам, которое к тому же похоже на прощальное письмо: «При строительстве комплексов мы стараемся максимально использовать потенциал рабочей силы страны и практически все строительные материалы и строительную технику закупаем на белорусских предприятиях. К сожалению, в ходе любого строительства бывают замечания или задержки, и мы благодарны вам за ваше понимание. Как инвесторы мы выражаем свое уважение и благодарность всем белорусским компаниям, которые сотрудничают с нами!»

Делая комплименты себе и белорусам, в компании в итоге отмечают: «Комплекс „Маяк Минска“ построен, „Парк Челюскинцев“ будет сдан уже в следующем году — на этом компании „Эмирэйтс Блю Скай“ („Зомекс“) и „Дубай Вотер Фронт“ („Белинтероба“) завершают свою деятельность в Беларуси по строительству и привлечению инвестиций». Звучит тревожно, особенно с учетом того, что недавно компания попала под санкции Евросоюза. Дольщикам «Минск-Мира» после таких слов спать спокойно пару ночей не получится, обсуждение ситуации уже ушло в народ.

Onliner связался с председателем совета директоров Dana Holdings Вибором Муличем, чтобы прояснить главные вопросы.

— Открывать отдельные строительные компании под конкретные проекты — это общемировая практика. И вот сейчас, когда эти проекты завершены или находятся в финальной стадии, «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» будут закрыты, так как выполнили возложенные на них обязанности.

Дольщики «Минск-Мира» могут не переживать за свое будущее. Жилой комплекс строится очень быстро. Прямо сейчас мы за свой счет возводим 39 домов, которые будут сданы вовремя. Планируем, что весь проект будет завершен к 2023, максимум к 2024 году. Это даже раньше, чем мы изначально планировали. Все наши силы и средства сейчас направлены на выполнение задач по «Минск-Миру» и строительству Международного финансового центра, работы по которому уже начались.

Компания «Дана Астра» с большим энтузиазмом продолжает работать в Беларуси и реализовывать все намеченные проекты. Повторюсь, что закрываются только те подразделения, которые полностью выполнили свои задачи.

На вопрос, что будет с проектом умного города под названием «Северный Берег», Вибор Мулич отметил, что «Эмирэйтс Блю Скай», который раньше называли в прессе заказчиком масштабного объекта, на самом деле не имеет к нему отношения — «у компаний похожие названия».

 
Теги: Минск
 
 
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На столичном девелоперском рынке не так много имен. Поэтому заявление каждого застройщика вызывает волнения среди реальных и потенциальных дольщиков. Накануне...
 
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