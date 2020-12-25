Лукашенко: в Беларуси планируется использовать 5-6 вакцин разных производителей

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Городской детской инфекционной клинической больницы Минска назвал главный принцип вакцинации от COVID-19, передает БЕЛТА.

Глава государства пояснил: в стране планируется использовать 5-6 вакцин разных производителей. Ранее всего начнут использовать российскую, которую Беларусь планирует закупить, а также производить на отечественных предприятиях.

Также будет предоставлена возможность сделать прививку вакцинами других стран и производителей. Это поможет определиться с тем, какая из вакцин наиболее эффективна.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram