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Лукашенко: в Беларуси планируется использовать 5-6 вакцин разных производителей
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Городской детской инфекционной клинической больницы Минска назвал главный принцип вакцинации от COVID-19,
Глава государства пояснил: в стране планируется использовать 5-6 вакцин разных производителей. Ранее всего начнут использовать российскую, которую Беларусь планирует закупить, а также производить на отечественных предприятиях.
Также будет предоставлена возможность сделать прививку вакцинами других стран и производителей. Это поможет определиться с тем, какая из вакцин наиболее эффективна.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Городской детской инфекционной клинической больницы Минска назвал главный принцип вакцинации от COVID-19,...
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