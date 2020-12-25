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Лукашенко: в Беларуси планируется использовать 5-6 вакцин разных производителей

25.12.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: в Беларуси планируется использовать 5-6 вакцин разных производителей

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Городской детской инфекционной клинической больницы Минска назвал главный принцип вакцинации от COVID-19, передает БЕЛТА.

Глава государства пояснил: в стране планируется использовать 5-6 вакцин разных производителей. Ранее всего начнут использовать российскую, которую Беларусь планирует закупить, а также производить на отечественных предприятиях.

Также будет предоставлена возможность сделать прививку вакцинами других стран и производителей. Это поможет определиться с тем, какая из вакцин наиболее эффективна.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Городской детской инфекционной клинической больницы Минска назвал главный принцип вакцинации от COVID-19,...
 
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