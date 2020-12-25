«Кинопоиск HD» опубликовал рейтинг самых популярных фильмов на платформе

Источник материала: ОНТ

Самым популярным фильмом по версии пользователей платформы «Кинопоиск HD» стала криминальная комедия «Джентльмены» Гая Ричи, которая вышла в 2020 году. Ее оценили свыше 500 тысяч раз, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-платформы.

«Джентльмены» посмотрел каждый пятый подписчик платформы, а каждый десятый из них посмотрел дважды. Этот фильм стал самым высоко оцененным фильмом 2020 года на «Кинопоиске» – 8,4 балла при более чем 500 тысяч оценок.

Второе место занял мультсериал для взрослых «Рик и Морти». Это история о приключениях школьника и его безумного деда-ученого. В десятку лидеров также вошел анимационный сериал «Смешарики».

Интерес зрителей также вызвали оригинальные проекты «Кинопоиска», среди которых комедийные сериалы «Последний министр», «Проект "Анна Николаевна"» и фильм «Беспринципные».

Фото: Кинопоиск

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