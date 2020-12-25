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ГАИ в праздничные и выходные дни будет работать в усиленном режиме
Источник материала: ОНТ
Госавтоинспекция сообщила, что в выходные и праздничные дни контроль на дорогах будет усилен. Информацию об этом
По статистике ГАИ, в выходные регистрируется больше всего дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание будут уделять пешеходам и водителям в нетрезвом состоянии на проезжей части, а также водителям, превышающим скорость.
Фото: БЕЛТА
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Госавтоинспекция сообщила, что в выходные и праздничные дни контроль на дорогах будет усилен. Информацию об этом сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома. По...
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