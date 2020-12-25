ГАИ в праздничные и выходные дни будет работать в усиленном режиме

Источник материала: ОНТ

Госавтоинспекция сообщила, что в выходные и праздничные дни контроль на дорогах будет усилен. Информацию об этом сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

По статистике ГАИ, в выходные регистрируется больше всего дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание будут уделять пешеходам и водителям в нетрезвом состоянии на проезжей части, а также водителям, превышающим скорость.

Фото: БЕЛТА

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