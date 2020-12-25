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Акция «Наши дети»: праздничная встреча прошла в президентской библиотеке

25.12.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Акция «Наши дети»: праздничная встреча прошла в президентской библиотеке

Благотворительная акция «Наши дети» набирает обороты! Масштабная кампания – уже неотъемлемая традиция новогодних праздников в Беларуси.  

Ни дня не проходит без подарков. Праздничная встреча прошла в президентской библиотеке. Сюда пригласили минских школьников-отличников, призёров районных и городских конкурсов в творчестве и спорте. Для самых сообразительных – и программа необычная. Дед Мороз предложил квест с каверзными загадками, вопросами и головоломками.

Марафон добрых дел продолжится по всей стране до 10 января. Праздник приходит в детские дома, интернаты, больницы, приемные семьи. В центре внимания организаторов – мальчики и девочки со сложной судьбой, которые остались без родителей или имеют проблемы со здоровьем. Поздравления, подарки, а также адресная помощь в решении проблем – всё это позволяет детям каждый год поверить в чудо. 

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Благотворительная акция «Наши дети» набирает обороты! Масштабная кампания – уже неотъемлемая традиция новогодних праздников в Беларуси.   Ни дня не проходит без...
 
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