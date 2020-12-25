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Простые способы, которые помогут создать новогоднее настроение: советы психолога
Источник материала: ОНТ
До Нового года осталась неделя. Для тех, у кого еще не появилось праздничной настроение, психолог Татьяна Мишина дала несколько советов
Специалист посоветовала начать с украшения дома и елки. Более того, лучше сделать это всей семьей или с друзьями.
Дополнительную праздничную атмосферу создают новогодние аромат: цитрусовые, ель, корица и гвоздика – все это значительно улучшит ваше настроение.
Просмотр новогодних фильмов, мультфильмов и сказок по вечерам – это важная составляющая новогодней атмосферы, а также это отличный повод собраться всей семьей.
Фото: Getty images
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До Нового года осталась неделя. Для тех, у кого еще не появилось праздничной настроение, психолог Татьяна Мишина дала несколько советов в комментарии РИА Новости....
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